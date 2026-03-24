HR-chef till Laholms kommun
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår. Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrunder, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme.
HR-chef till Laholms kommun
Nu söker vi en erfaren HR-chef som vill ta ett viktigt helhetsansvar för att leda, styra, samordna och kvalitetssäkra kommunens arbete inom HR och lön genom en decentraliserad organisationsstruktur. Det här är en roll med möjlighet att bidra både strategiskt och verksamhetsnära.Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Vi befinner oss i en utvecklingsfas där HR-stödet i organisationen flyttas närmare verksamheterna för att stärka ledarskap, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Från och med den 1 april finns HR på central nivå också representerat lokalt genom dedikerade HR-partners på förvaltningarna som samverkar för att bilda en helhet.
Som chef för HR och lön har du en central och strategiskt viktig roll i organisationen, med ett övergripande ansvar för HR-arbetet i sin helhet. Du fortsätter att utveckla och förankra arbetssätt genom att etablera tydliga arbetsprocesser, effektiva kommunikationsvägar samt strukturer för kvalitetssäkring och uppföljning. I ditt uppdrag har du stöd av HR-strateger, och tillsammans säkerställer ni ett samordnat, rättssäkert och verksamhetsnära HR-stöd.
Du leder löne- och systemgruppen och ansvarar för att, tillsammans med medarbetarna, utveckla och effektivisera löneprocesserna med fokus på kvalitet och tillförlitlighet. I rollen ingår även ett övergripande ansvar för bemanningsenheten, där enhetschef rapporterar direkt till dig.
Central HR är placerad på kommunstyrelsens förvaltning. Rollen rapporterar direkt till kommunchefen och ingår även i kommunchefens olika ledningsgrupper.Dina arbetsuppgifter
Du har personal- och budgetansvar för den centrala verksamheten HR och lön. Du leder och utvecklar kommunens övergripande HR-struktur och enhetlighet, där genomförandet ligger ute i förvaltningarna. Du utvecklar och driver kommunens övergripande HR-strategi i linje med politisk inriktning och ansvarar för kommunövergripande HR-policyer och riktlinjer. I uppdraget ingår även uppföljning och kvalitetssäkring av HR-arbetet på både central nivå och förvaltningsnivå.
Du ansvarar för att kommunen följer gällande lagar och förordningar inom HR och lön. Du är ett chefsstöd till kommunledning och förvaltningschefer i större och mer komplexa frågor samt företräder kommunen i dialog med fackliga parter och i HR-relaterade frågor gentemot politik och ledning. Du har också ett övergripande ansvar för att HR- och lönesystemen är effektiva och användarvänliga och att processerna kopplade till dessa successivt digitaliseras.
För att lyckas i rollen
Du är en trygg och stabil ledare med god förmåga att skapa förtroende och bygga relationer. Du har en stark kommunikativ förmåga, gott omdöme och hög integritet. Du kan stå stadigt även när frågor är komplexa eller när det finns olika förväntningar från verksamhet, ledning, politik och fackliga parter.
Du har förmåga att skapa förutsättningar för en god personalpolitik där medarbetare och kollegor trivs och utvecklas. Du har också ett stort intresse för digital utveckling och ser möjligheterna i att använda digitala lösningar för att effektivisera arbetssätt, höja kvaliteten och skapa mervärde i verksamheten. Vi tror också att du har förmåga att se helheten för kommunen, samtidigt som du uppskattar vardagens nära ledarskap och de praktiska frågor som behöver lösas tillsammans med andra.
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom HR, personalvetenskap, beteendevetenskap, arbetsliv eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete i ledande roll och erfarenhet av att leda genom andra chefer eller arbetsledande funktioner. Du har även erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet eller annan politiskt styrd organisation samt god kunskap inom arbetsrätt, samverkan och kollektivavtal. Du har god förmåga att arbeta både strategiskt och verksamhetsnära.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda breda funktioner inom HR, lön, system, bemanning eller närliggande områden. Det är också meriterande med erfarenhet av kommunövergripande styrning, ledningsgruppsarbete och kontakt med politik, liksom erfarenhet av att utveckla arbetssätt, struktur och samverkan i komplexa organisationer. Erfarenhet av digitalisering och HR-system är också meriterande.
Därför ska du välja Laholms kommun
Hos oss får du ett viktigt uppdrag i en kommun där avstånden är korta, kontaktytorna många och möjligheten att påverka stor. Du blir en del av en organisation där samverkan värderas högt och där vi vill skapa goda förutsättningar för både medarbetare och chefer att lyckas i sina uppdrag.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Laholm. Vi ser gärna att du är en närvarande ledare på plats, eftersom uppdraget bygger mycket på relationer, samverkan och tillgänglighet i vardagen. Distansarbete är möjligt när verksamheten tillåter det.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Laholms kommun med TopHuman AB. För en inledande och diskret dialog om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Patrik Prahl. Du söker tjänsten genom att klicka på Ansök. Du är också välkommen att ta en första kontakt på telefon 042-22 10 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: jobb@tophuman.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Laholm".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TopHuman AB
312 30 LAHOLM
Laholms kommun
Ansvarig rekryterare
Patrik Prahl patrik.prahl@tophuman.se 042-221000
