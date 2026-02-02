HR-Chef Rikstvätt Bengtsfors
2026-02-02
Rikstvätt Bengtsfors är ett familjeägt företag som sedan starten 1993 har utvecklats till att bli specialister inom tvätt- och textilservice. Genom innovation och teknologisk utveckling har vi säkerställt vår position som en ledande aktör inom branschen. Vi är stolta över vår företagsfamilj som inkluderar över hundra medarbetare beroende på säsong, där var och en spelar en avgörande roll i vår framgång.
Om rollen
Som HR-chef hos oss har du en nyckelroll med helhetsansvar för HR-agendan. Du arbetar både operativt och strategiskt och är ett nära stöd till affärschefer och enhetschefer i vardagen, samtidigt som du bidrar med ett långsiktigt HR-perspektiv för organisationens fortsatta utveckling.
Verksamheten är tydligt driftorienterad, med många chefer och medarbetare som vuxit genom praktisk erfarenhet. Därför söker vi dig som trivs nära verksamheten, kommunicerar rakt och pragmatiskt samt har god förståelse för den kultur och de förutsättningar som präglar vårt företag.
Du ingår i ledningsgruppen, rapporterar till VD och har personalansvar för en HR-assistent. Rollen förutsätter närvaro på plats i Bengtsfors måndag till fredag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ansvarar för hela HR-området, bland annat:
Helhetsansvar för interna HR-frågor och HR-system, personalhandbok, policys, anställningsavtal och HR-administration
Operativt och rådgivande stöd till chefer i arbetsrättsliga frågor
Driva MBL-förhandlingar och facklig samverkan samt ansvar för tre olika kollektivavtal
Vidareutveckla och förvalta HR-årshjulets processer
Ansvara för lönerevision och ta fram underlag inför lönesamtal tillsammans med löneansvarig
Rekryteringsadministration i samarbete med arbetsledare/avdelningschefer
Driva medarbetarundersökningar samt uppföljning och förbättringsarbete
Ansvara för systematiskt arbetsmiljöarbete
Samordna introduktioner och utbildningar för nyanställda och personalutbildningar tillsammans med berörda arbetsledare eller chefer
Fokus i rollen det första året:
• Etablera en tydlig, närvarande och förtroendeskapande HR-funktion på plats i Bengtsfors
Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har flera års erfarenhet från en bred HR-roll, där du arbetat nära verksamheten och haft ett stort eget ansvar. Du är van att självständigt driva HR-processer från start till slut och att balansera det dagliga operativa arbetet med ett mer strategiskt och framåtblickande perspektiv. Du är stresstålig och kan fatta beslut även i komplexa situationer och stå för dem med hög integritet.
Vi söker dig som:
Har minst 7 års erfarenhet av en bred HR-roll, gärna som ensam eller huvudansvarig för HR
Är väl insatt i kollektivavtal arbetsrätt och facklig samverkan
Har god vana att arbeta nära chefer och medarbetare i operativa miljöer
Har akademisk utbildning inom HR eller motsvarande, alternativt förvärvad erfarenhet som bedöms likvärdig
Som person är du trygg, förtroendeingivande och relationsskapande. Du kommunicerar tydligt och anpassar dig lätt till olika mottagare. Du trivs i ett högt tempo, är prestigelös och har förmågan att växla mellan detaljfokus och helhetsperspektiv.
Är du den vi söker
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar emot ansökan via mail
skicka ansökan till: camilla.norum@rikstvatt.se
Har du frågor om tjänsten: Kontakta Camilla N Gustavsson 0531-722 71
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: camilla.norum@rikstvatt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR-Chef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kåpi Tvätt AB
(org.nr 556471-9002), https://rikstvatt.se/bengtsfors/
Industrigatan 2 (visa karta
)
666 31 BENGTSFORS Arbetsplats
Rikstvätt Bengtsfors Kontakt
HR-specialist
Camilla N Gustavsson camilla.norum@rikstvatt.se 0531-722 71 Jobbnummer
9718809