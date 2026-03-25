HR-chef/Personalchef till Härryda kommun
2026-03-25
Din arbetsplats
HR-funktionen är Härryda kommuns centrala stöd för alla typer av personal- och lönefrågor, med placering i Mölnlycke. Vår huvudsakliga uppgift är att vara ett kvalificerat stöd till chefer i arbetsgivarfrågor såväl operativt som strategiskt. HR-funktionen är uppdelad i tre olika enheter: personal, lön och bemanning, med totalt ca 35 medarbetare. Du leder enhetscheferna för lön- samt bemanningsenhet utöver den egna HR-enheten.Nu när vår HR-chef går i pension efter många år i uppdraget söker vi dig som vill efterträda och fortsätta leda ett engagerat team med bred kompetens inom personalområdet. Enheten kombinerar utveckling av kommunövergripande HR-processer tillsammans med ett nära och professionellt HR-stöd till kommunens chefer.
Kommunen är i en spännande period med utvecklings- och omställningsarbete med syfte att kunna möta en utmanande omvärld på ett bättre sätt och samtidigt fortsätta ge en professionell service med god kvalitet till våra invånare och företag. Som HR-chef i vår kommun har du en viktig roll i omställning-/förändringsprocessen där du och din funktion är med och bidrar i arbetet.
HR-enheten är ett sammansvetsat team som verkligen brinner för HR-frågor och har mycket kunskapsutbyte med varandra. Arbetsgruppens klimat är präglat av nära samarbete, prestigelöshet och nytänkande, där vi har roligt tillsammans!
Ditt uppdrag
I rollen som HR-chef har du verksamhet-, budget och personalansvar för HR-enheten. Du leder och utvecklar ett strategiskt och verksamhetsnära personalarbete som bidrar till kommunens långsiktiga mål och samhällsuppdrag. Som HR-chef har du det övergripande ansvaret för arbetsrätt och förhandling, där du i din roll både agerar rådgivande men även operativt när det gäller att stötta verksamheten i komplexa ärenden.
Du ansvarar för att ha en uppdaterad omvärldsbild inom de olika områden och frågor som funktionen ansvarar för. En viktig del av uppdraget är att säkerställa att vi har goda och nära samverkansformer med övriga delar av förvaltningen och med våra fackliga organisationer.
Härryda kommun är en sektorsorganisation med en förvaltning, där kommundirektör är förvaltningschef. Som HR-chef i Härryda kommun ingår du i förvaltningens ledningsgrupp (FLG), centrala samverkansgruppen (CSG) och du har ett helhetsansvar för kommunens lönepolitik, där löneöversynsprocessen är en del.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig med akademisk examen, t.ex inom HR/beteendevetenskap, offentlig förvaltning eller annan examen arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av att leda inom HR-området och av strategiskt ledningsgruppsarbete samt erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation som ställt krav på bred kompetens inom HR-området. Vi ser också att du har genomgått chefs- och ledarutbildningar.
Du har gedigen erfarenhet av att arbeta i nära samarbete med de fackliga organisationerna och ser god samverkan som en självklarhet. För oss är det viktigt att du har en gedigen erfarenhet av förhandlingsfrågor, arbetsrätt och hantering av komplexa ärenden samt erfarenhet av förändringsledning. Du ska även ha erfarenhet av att driva viktiga övergripande större processer inom personalområdet, som tex löneöversynsprocess.
Du är en tydlig arbetsgivarrepresentant som är trygg i rollen och ha god förståelse för stödprocessernas uppdrag.
Vi söker dig som har ett strategiskt helhetsperspektiv och en god förståelse för hur HR bidrar till verksamhetens långsiktiga kvalitet, utveckling och hållbarhet. Centralt i rollen är att du kan skapa och upprätthålla förtroendefulla samarbetsrelationer med chefer, dina medarbetare och andra aktörer och arbetar prestigelöst för att bygga förtroendefulla relationer som främjar samverkan och delaktighet.
Du ska ha en mycket god kommunikativ förmåga och kunna formulera dig väl i tal och skrift i svenska språket. För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som är trygg, har hög integritet och förmåga att hantera svåra situationer. Du har en god slutledningsförmåga och kan värdera information på rätt sätt. Du ser samband och ser att din funktion är en del av ett större sammanhang.
Du är analytisk, strukturerad, organiserad, prestigelös och har ett öppet förhållningssätt inriktat på samarbete och har förmågan att motivera och engagera andra. Vidare är du är resultatinriktad och lösningsorienterad, vilket betyder att du sätter tydliga mål, följer upp resultat, ser möjligheter till ständiga förbättringar och strävar efter hög kvalitet i HR-processerna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett omväxlande och ansvarsfullt arbete i en dynamisk organisation, med engagerade kollegor, korta beslutsvägar och stort fokus på service, utveckling och samverkan. Läs mer vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar! Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Vi är en serviceorganisation med myndighetsansvar och tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun, vunnit pris Sveriges tillväxtkommun 2024 och varit nominerad till Sveriges kvalitetskommun 2025. Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
I denna rekrytering samarbetar Härryda Kommun med Jurek Recruitment & Consulting. För konfidentiell kontakt och för att höra mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Jurek och chefsrekryterare Maria Holmberg. Vi ser fram emot din intresseanmälan senast 15 april. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-mail. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "C314895".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264)
Chefsrekryterare Jurek
Maria Holmberg maria.holmberg@jurek.se 0760- 02 69 20
