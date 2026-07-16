HR-ansvarig till HR-avdelningen
Norrköpings kommun / Personaltjänstemannajobb / Norrköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Norrköping
2026-07-16
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Trivs du som bäst när du får vara länken mellan verksamhet och HR? Vill du ha en strategisk roll där du får vara med och utveckla både HR-arbetet och verksamheten? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
HR-avdelningen tillhör kommundirektörens kontor och har som grunduppdrag att verkställa kommunens personalpolitik. Utifrån den politiska visionen arbetar vi både strategiskt och operativt. I uppdraget ingår även att utveckla och kvalitetssäkra HR-processer och rutiner. Genom konsultativt och verksamhetsnära stöd skapar vi förutsättningar för verksamheterna att utföra och utveckla sitt välfärdsuppdrag.
Avdelningen inrymmer kommunens samtliga centrala HR-funktioner och består av fyra enheter: HR-enheten, löneenheten, förhandlingsenheten och kompetensförsörjningssenheten.
Som HR-ansvarig är du anställd på HR-enheten och ditt huvuduppdrag är att ansvara för samordningen av HR-avdelningens stöd till socialkontoret.
Nu söker vi en HR-ansvarig som vill vara med och utveckla och kvalitetssäkra HR-arbetet på socialkontoret.
Socialkontoret arbetar för att ge stöd till människor i olika livssituationer och bidra till ett tryggt och hållbart Norrköping. Just nu pågår ett förändringsarbete med fokus på att stärka en gemensam kultur, utveckla arbetssätt och skapa långsiktiga förutsättningar för kompetensförsörjning. Här får du möjlighet att bidra i ett viktigt utvecklingsarbete tillsammans med engagerade chefer och medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
I rollen som HR-ansvarig arbetar du med strategiska, taktiska och i vissa fall operativa frågor inom hela HR-området. Du är ett aktivt stöd till socialdirektören och socialkontorets ledning, där du fungerar som ett kvalificerat bollplank och bidrar med din HR-kompetens.
Du driver processer och samordnar arbetet för att skapa, utveckla och upprätthålla väl fungerande HR-processer som stödjer socialkontorets mål och uppdrag. Du ingår i socialkontorets ledningsgrupp och förväntas bidra till hela verksamhetens utveckling utifrån din erfarenhet och kompetens inom HR.
Du fungerar som länken mellan HR-avdelningen och socialkontoret och har ett nära samarbete med kollegor inom hela HR-avdelningen. Tillsammans säkerställer ni ett samordnat, verksamhetsnära och kvalitativt HR-stöd.
Du samordnar även de kontorsspecifika HR-frågorna och involverar relevanta specialistfunktioner inom HR-avdelningen utifrån verksamhetens behov.
Du har ett nära samarbete med teamet av HR-konsulter och specialister från HR-avdelningen som ger taktiskt och operativt HR-stöd till socialkontorets chefer. Genom att ta tillvara teamets samlade kompetens bidrar du till utveckling av både verksamheten och HR-arbetet.
Tillsammans med övriga HR-ansvariga har du ett samordnande ansvar för HR-avdelningens leverans till respektive kontor. Ni träffas regelbundet för att dela erfarenheter, utveckla gemensamma arbetssätt och bidra till en likvärdig HR-leverans i kommunen.
Vem är du?
Vi söker dig som har akademisk examen inom HR, beteendevetenskap eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För att lyckas i rollen har du flerårig erfarenhet av kvalificerat och brett HR-arbete där du har arbetat på strategisk, taktisk och operativ nivå. Du har erfarenhet av processledning, förändringsledning och utvecklingsarbete inom HR-området.
Du har erfarenhet av samverkan med fackliga organisationer. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i ledningsgrupp samt av att samordna team eller leda arbete utan formellt personalansvar.
Som person har du ett strategiskt förhållningssätt och förmåga att omsätta verksamhetens mål och visioner i strategier, arbetssätt och lösningar. Du har en god organisatorisk medvetenhet och förstår hur organisationens struktur, styrning och mål påverkar beslut och prioriteringar.
Du arbetar strukturerat och har lätt för att organisera, planera och prioritera ditt arbete utifrån verksamhetens behov. Samtidigt är du samarbetsinriktad och bygger förtroendefulla relationer. Du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar aktivt till ett gott samarbete och en positiv utveckling i de grupper och team du ingår i.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis när verksamheten tillåter
Sista ansökningsdatum: 9 augusti
Kontakt: HR-chef Malin Ågehäll, mailto:malin.agehall@norrkoping.se
, Socialdirektör Pernilla Ljung pernilla.ljung@norrkoping.se
eller HR-Konsult Petra Pyk petra.pyk@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 24 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10003979