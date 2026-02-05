HR-administratör till Per Brahegymnasiet
2026-02-05
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Välkommen till oss
Per Brahegymnasiet (PB) är en skola som är innovativ och nytänkande, men som också vilar på en historisk grund och som värnar om sina traditioner.
Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas. Skolan har ca 1400 elever och 140 medarbetare och är vackert beläget mitt i centrala Jönköping. De högskoleförberedande utbildningarna som vi erbjuder är EK, ES, IB, NA och SA. Skolan är organiserad i fyra rektorsområden med gemensamma stödfunktioner.
På PB blir du en del av stans bästa och mest engagerade kollegium som motiverar, inspirerar och utmanar eleverna. Det skapar förutsättningar för en riktigt bra skola, där vi bygger kunskap och erfarenhet, som eleverna har nytta av resten av livet. Vår profil präglas av kreativitet och engagemang med ett internationellt fokus.
Ditt nya jobb
Hos oss får du ett omväxlande och intressant arbete där du stöttar skolans chefer med service kopplat till personaladministration. Arbetet innefattar bland annat registrering av anställningar, upprättande av tjänstgörings- och arbetsgivarintyg samt hantering av personalakter. Som HR-administratör arbetar du även med löneredovisning i kommunens personalsystem. Andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.
Din kompetens
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom HR, eller utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig verksamhet är det ett stort plus. Du har en god IT-vana och har tidigare arbetat i olika IT-system som stödjer HR-arbetet. För att trivas i rollen är det viktigt att du är självgående, initiativtagande, flexibel och lösningsfokuserad i ditt sätt att arbeta. Som person tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett strukturerat arbetssätt. Vidare är du serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och drivs av att leverera utifrån verksamheten behov.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidare anställning.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vid anställning behöver du styrka tidigare tjänster med tjänstgöringsintyg vilket vid beställning kan ha lång handläggningstid. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vid anställning i Jönköpings kommun krävs att du styrker ditt medborgarskap i Sverige.
Ha gärna handlingar som styrker det förberett till eventuell intervju, såsom pass, nationellt ID-kort eller personbevis kombinerat med ID-handling.
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut, så tveka inte att inkomma med din ansökan!
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som HR-administratör på Per Brahegymnasiet!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
