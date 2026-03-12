HR-administratör sökes till kund i Malmö
2026-03-12
Nu söker vi dig med god administrativ vana och en vilja att lära dig mer om arbete inom HR. Läs mer om tjänsten nedan och skicka in din ansökan redan idag - tjänsten tillsätts omgående.
Om uppdraget
Till vår kund i Malmö söker vi en HR-administratör, ett konsultuppdrag via oss på Bemannia med start så snart som möjligt fram till och med 2026-08-31 eller möjligen något längre beroende på start. Detta är ett uppdrag på 75% och man arbetar under kontorstider på plats i Malmö.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara placerad på HR-avdelning, utgångspunkten är att avlasta med frågor relaterade till vår kunds system för kompetenshantering, onboarding och medarbetarsamtal.
Det kan också bli aktuellt med stöd inom rekrytering och andra HR-områden.
Användarfrågor gällande HR-systemet (ej lön)
Kontakt med systemleverantör vid svårare frågor, driftstörningar etc.
Uppföljning av t.ex. genomförda utbildningar
Hantering av utbildningskatalog, t.ex. hjälp att lägga in nya kurser och datum för utbildningstillfällen i samarbete med utbildningsansvariga
Hjälp med kursinnehåll som behöver uppdateras
Registrering av certifikat efter genomförd utbildning
Vid behov kunna skapa utbildningar (e-learning) utifrån ett grundmaterial
Kvalifikationer
Utbildning Personalvetarprogrammet eller likvärdig utbildning
Erfarenhet från och god användare av olika HR-system, du har flerårig, dokumenterad erfarenhet av att arbeta i HR-relaterade system och är van att använda systemstöd som en naturlig del av ditt arbete
God administrativ förmåga samt serviceinriktat förhållningssätt och van vid självständigt arbete (planeringsförmåga)
Meriterande
Erfarenhet av utbildningshantering, arbete i LMS-plattform
Erfarenhet av rekryteringsarbete och ATS (rekryteringssystem)
Erfarenhet av support/service-arbete, användarfrågor
Erfarenhet av att skapa e-learning
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag,
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
