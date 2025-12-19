HR-administratör
Pawr AB / Administratörsjobb / Landskrona Visa alla administratörsjobb i Landskrona
2025-12-19
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pawr AB i Landskrona
, Helsingborg
, Lund
, Malmö
, Laholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-19Om företaget
Är du en fena på administration och HR-frågor? Då är det här en tjänst för dig! Vi på Emploid har återigen fått förmånen att hjälpa DSV i Landskrona, nu genom att hitta nästa stjärna till deras HR-avdelning.
När du kommer till DSV arbetar du för ett av de allra bäst presterande företagen inom transport- och logistikbranschen. Du kommer vara en del av ett internationellt företag med mer än 75 000 anställda i över 90 länder som arbetar passionerat för att leverera kundupplevelser och tjänster av hög kvalitet. DSV strävar efter att ligga i framkant i arbetet mot en mer hållbar framtid för transportbranschen och att göra affärer på naturens villkor.
Om rollen
Som HR-administratör hos DSV kommer du att ingå i ett erfaret HR-team och få möjlighet att bidra i ett brett spektrum av administrativa uppgifter. Du kommer att spela en viktig roll i att säkerställa att HR-administrationen fungerar smidigt och effektivt samt avlasta kollegor med uppgifter vid behov. Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag på fyra månader där möjlighet till förlängning finns.
Följande arbetsuppgifter ingår i rollen som HR-administratör:
• Kontrollera och uppdatera anställningsavtal
• Ladda upp diplom och certifikat i HR-systemet
• Hantera HR-relaterade frågor såsom arbetsgivarintyg och omplaceringsavtal
• Kontrollera provanställningar och vikariat
• Administrera och hantera frågor kring tjänstebilar och poolbilar
Om dig
För att trivas i rollen ser vi att du är en person med stor noggrannhet och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Du är självgående, strukturerad och har en positiv inställning till att ta dig an varierande arbetsuppgifter. Du trivs i en snabbföränderlig miljö, besitter en god kommunikativ förmåga och kan samarbeta väl i team.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av administrativt arbete inom HR.
• God förståelse för grundläggande HR-processer, såsom hantering av anställningsavtal och arbetsgivarintyg
• Utbildning inom HR är meriterande
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• God systemvana och generell IT-kompetens
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Landskrona
Omfattning: Heltid
Uppdragets längd: Fram t.o.m augusti 2026
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på de kandidater som går vidare i processen. Inför ett anställningsförfarande genomförs även drog- och alkoholtester samt personlighetstester.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att mejla ansvarig rekryterare Helena Lork på helena.lork@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sökord: HR-administratör, HR-assistent, administration, HR-system, Landskrona, Helsingborg, Ersättning
Timlön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pawr AB
(org.nr 559009-2481) Arbetsplats
Emploid AB Jobbnummer
9655359