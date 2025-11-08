HR- & Rekryteringsansvarig

VIA Gruppen AB / Administratörsjobb / Linköping
2025-11-08


Visa alla administratörsjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VIA Gruppen AB i Linköping, Norrköping eller i hela Sverige

Via Energi växer snabbt inom B2B-elhandel och är en del av Via Gruppen-koncernen. Vi etablerar nu säljkontor på flera orter och bygger en skalbar organisation med fokus på tempo, kultur och resultat.

Vi söker en HR- & rekryteringsansvarig som tar helhetsgreppet om personaldelen - från rekrytering och anställningsavtal till struktur, onboarding och uppföljning.

Rollen:
Du är spindeln i nätet som ser till att allt fungerar mellan ledning, säljkontor och anställda. Du driver rekryteringsprocesser, sköter anställningskontrakt, ser till att avtal och rutiner följs, och bygger upp HR-strukturen för hela organisationen.

Dina ansvarsområden:

Rekrytering av personal till flera orter (säljare, mötesbokare, ledare)
Upprättande av anställningsavtal och personalhandlingar
Personalplanering och löpande uppföljning
Onboarding och offboarding
Stöd till VD och styrelse i personal- och avtalsfrågor
Bygga och förvalta HR-rutiner, mallar och processer

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av operativ HR och rekrytering
Är organiserad, självgående och lösningsorienterad
Trivs i högt tempo med många parallella processer
Vill växa med bolaget och forma hur HR fungerar i hela koncernen

Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett tillväxtbolag där besluten tas snabbt och där du får fullt mandat att bygga din funktion. Direktkontakt med ledning och tydliga karriärmöjligheter inom Via Gruppen.

Publiceringsdatum
2025-11-08

Så ansöker du
Skicka ansökan till jobb@viaenergi.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: Jobb@viaenergi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VIA Gruppen AB (org.nr 559027-2992), http://viaenergi.se
Ryckelösa 3 (visa karta)
585 61  LINGHEM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Via Energi AB

Jobbnummer
9595515

Prenumerera på jobb från VIA Gruppen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VIA Gruppen AB: