HR- & Rekryteringsansvarig
VIA Gruppen AB / Administratörsjobb / Linköping
2025-11-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
, Norrköping
eller i hela Sverige
Via Energi växer snabbt inom B2B-elhandel och är en del av Via Gruppen-koncernen. Vi etablerar nu säljkontor på flera orter och bygger en skalbar organisation med fokus på tempo, kultur och resultat.
Vi söker en HR- & rekryteringsansvarig som tar helhetsgreppet om personaldelen - från rekrytering och anställningsavtal till struktur, onboarding och uppföljning.
Rollen:
Du är spindeln i nätet som ser till att allt fungerar mellan ledning, säljkontor och anställda. Du driver rekryteringsprocesser, sköter anställningskontrakt, ser till att avtal och rutiner följs, och bygger upp HR-strukturen för hela organisationen.
Dina ansvarsområden:
Rekrytering av personal till flera orter (säljare, mötesbokare, ledare)
Upprättande av anställningsavtal och personalhandlingar
Personalplanering och löpande uppföljning
Onboarding och offboarding
Stöd till VD och styrelse i personal- och avtalsfrågor
Bygga och förvalta HR-rutiner, mallar och processer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av operativ HR och rekrytering
Är organiserad, självgående och lösningsorienterad
Trivs i högt tempo med många parallella processer
Vill växa med bolaget och forma hur HR fungerar i hela koncernen
Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett tillväxtbolag där besluten tas snabbt och där du får fullt mandat att bygga din funktion. Direktkontakt med ledning och tydliga karriärmöjligheter inom Via Gruppen.Publiceringsdatum2025-11-08Så ansöker du
Skicka ansökan till jobb@viaenergi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: Jobb@viaenergi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VIA Gruppen AB
(org.nr 559027-2992), http://viaenergi.se
Ryckelösa 3
)
585 61 LINGHEM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Via Energi AB Jobbnummer
9595515