HR- & lönekoordinator - Stockholm
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-16
Vill du arbeta i en bred roll där du får kombinera HR-administration och lönefrågor? Vi söker nu för kunds räkning, en HR- & lönekoordinator till ett längre uppdrag i Stockholm. Här blir du en nyckelperson i att säkerställa att både HR- och löneprocesser fungerar smidigt och med hög kvalitet.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Som HR- & lönekoordinator kommer du att ha ett varierat ansvarsområde där du samarbetar tätt med HR-teamet, chefer i verksamheten, ekonomiavdelningen och företagets externa lönepartner. Rollen passar dig som gillar struktur, ordning och vill bidra till att utveckla effektiva rutiner.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Samla in, granska och komplettera löneunderlag samt koordinera mot outsourcad löneleverantör
* Säkerställa kvalitet i lönekörningar och rapportering
* Hantera anställningsavtal, intyg och personaldokumentation
* Administrera frånvaro, semester och övriga personalfrågor
* Stötta chefer och medarbetare i frågor kopplade till HR och lön
* Kontakter med myndigheter som Försäkringskassan och Skatteverket
* Ta fram rapporter och statistik, exempelvis kring sjukfrånvaro och personalomsättning
* Driva processer kopplat till praktikanter, tjänstebilar samt lönerevision och lönekartläggning
* Arbeta med utveckling av rutiner och processer för ökad effektivitet
Vem är du?
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom HR, lön eller personaladministration och som har minst två till tre års erfarenhet av löneadministration och HR-relaterat arbete. Du har en god förståelse för kollektivavtal, grundläggande arbetsrätt och GDPR och är van att arbeta i HRM-system, gärna Flex HRM. Har du erfarenhet från detaljhandel eller apoteksverksamhet är det meriterande, likaså om du tidigare har arbetat i en koordinerande roll mot en outsourcad lönebyrå eller med processer kopplat till lönerevision och lönekartläggning.
Som person är du strukturerad och noggrann med stark administrativ förmåga. Du är serviceinriktad, kommunikativ och trivs i samarbeten, samtidigt som du är självgående och trygg i att ta ansvar för dina egna processer.
Du erbjuds
Ett spännande uppdrag i en verksamhet som präglas av samarbete, nytänkande och ett starkt kundfokus. Du blir en viktig del av HR-teamet och får möjlighet att både utvecklas i din roll och bidra till förbättringar av företagets processer. Start för uppdraget är per omgående och kommer löpa minst sex månader med god chans till förlängning eller direktanställning hos vår kund.
Urval och intervjuer sker löpande - varmt välkommen med din ansökan Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna ansvarig konsultchef Evelina Thimper på evelina.thimper@jurek.seOm företaget
Jurek Recruitment & Consulting grundades 2006 och erbjuder flexibla och kundanpassade rekryterings- och konsulttjänster. Vi verkar inom juridik, ekonomi, HR, marknad, administration och management och jobbar alltid för att skapa den perfekta matchningen mellan konsulter och kunder.
Konsult hos Jurek
Som konsult hos Jurek får du möjlighet att arbeta med ledande arbetsgivare i olika branscher, samtidigt som du har en dedikerad konsultchef vid din sida. Du blir också en del av vårt nätverk med träffar och aktiviteter året runt. Jurek utsågs till en av Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare 2024 - något vi är stolta över.
Nyfiken på hur det är att konsulta hos oss? Läs mer här: https://jurek.se/konsult-hos-oss-pa-jurek
Sökord: HR-koordinator, löneadministratör, HR-administration, HRM, lön, HR-assistent, personaladministration, Stockholm
