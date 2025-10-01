HR Payroll Manager sökes till elbilsföretag
Är du en noggrann ledare med känsla för detaljer och ett intresse för att driva förbättringar inom löneområdet? Vill du utvecklas i en dynamisk och internationell miljö där innovation och hållbarhet står i centrum? Läs gärna vidare!Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Perido söker nu en HR Payroll Manager till vår kund, ett globalt företag inom elbilsbranschen. Du kommer tillhöra deras Compensation & Benefits och Payroll-team. Du rapporterar direkt till Head of Compensation & Benefits and Payroll. Företaget arbetar i en hybridmodell som kombinerar samarbete på plats med flexibiliteten i distansarbete. Tjänsten är placerad i Göteborg.Arbetsuppgifter
Som HR Payroll Manager har du det övergripande ansvaret för löneprocessen och leder ett mindre team av specialister. Du ser till att löner betalas ut korrekt och i tid, samtidigt som du driver utveckling och samordning av processerna.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda, coacha och stötta teamet i det dagliga arbetet.
Säkerställa korrekta löneberäkningar gällande lön, avdrag, bonusar och förmåner.
Ansvara för löneavstämning och rapportering i nära samarbete med ekonomi- och HR-avdelningar.
Hantera komplexa frågor och fungera som eskaleringspunkt.
Driva och kvalitetssäkra hela lönecykeln.
Sammanställa data och säkerställa korrekt information i lönesystemet.
Förbereda skattedeklarationer, rapporter och årsavslut.
Säkerställa efterlevnad av interna och externa krav, inklusive revision.
Vara kontaktyta mot externa leverantörer och myndigheter.
Dina egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du har en naturlig förmåga att skapa förtroende och bygga goda relationer, både inom teamet och med externa samarbetspartners. Du trivs i en roll där du får kombinera ledarskap med operativt arbete, och du är trygg med att fatta beslut även i komplexa situationer.
Din analytiska förmåga hjälper dig att se helheten, samtidigt som du inte missar viktiga detaljer. Du arbetar metodiskt och planerar din tid väl för att hålla deadlines och säkerställa hög kvalitet i leveranserna. Samtidigt är du flexibel och kan snabbt anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Vi tror också att du har ett genuint intresse för att utveckla processer, hitta smartare arbetssätt och bidra till förbättringar som gör vardagen enklare för både medarbetare och organisation.Kvalifikationer
Relevant utbildning inom lön, HR eller administration
3-5 års erfarenhet av operativ lönehantering
Minst 2 års erfarenhet som ledare eller arbetsledare
Goda kunskaper i svensk lönehantering
Erfarenhet av HR-system, gärna Workday
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande:
Kunskap om lönesystem, särskilt Kontek
Erfarenhet av lönehantering i internationella organisationer
Tidigare arbete i samband med revisioner kopplade till lön
Omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag på 12 månader. Start så snart som möjligt.Så ansöker du
Om Perido
