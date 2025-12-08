HR Partner till Sollentuna kommun
Nu söker vi en erfaren HR-partner till HR-enheten på Sollentuna kommun under 5 månader med start 1 februari 2026.
Om uppdraget
Uppdraget är ett konsultuppdrag via Bemannia med start 2026-02-01 tom 2026-06-30. Du kommer att vara placerad på kommunens kontor och det kommer att finnas möjlighet till visst distansarbete samt flexibel arbetstid.
Dina arbetsuppgifter
Som HR-konsult/HR-partner arbetar du proaktivt och värdeskapande utifrån verksamhetens behov och HR-årshjul. HR-partnern ger ett strategiskt, taktiskt och operativt HR-stöd samt arbetar konsultativt. Det verksamhetsnära stödet omfattar samtliga HR-områden såsom kompetensförsörjning (ej rekrytering), löneöversyn, ledar- och medarbetarskap, arbetsmiljö, arbetsrätt och rehabilitering. Det kan bli aktuellt med utvecklingsarbete inom onboardingprocessen. Publiceringsdatum2025-12-08Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom personalområdet eller en annan relevant högskoleutbildning som vi bedömer som likvärdig.
Mångårig erfarenhet inom HR-området och i en HR-partnerroll.
Erfarenhet av att ha arbetat inom kommun eller region.
Erfarenhet av att ha drivit utveckling inom HR-området och varit del av en ledningsgrupp.
Svenska flytande i såväl tal som skrift.
Du behöver vara trygg i din yrkesroll, ha lätt för att skapa förtroende hos dina kunder samt ha god samarbetsförmåga.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här:
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 14/12.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Anna Radhe, anna.radhe@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0708934700
