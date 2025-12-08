HR Operations Specialist - system och processer
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2025-12-08
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NXT Interim Stockholm AB i Västerås
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din HR-karriär och arbeta med komplexa HR-system i ett viktigt projekt inför Workforce Manager (WFM)
Vi söker en erfaren HR Operations Specialist Professional som trivs med att analysera, lösa problem och säkerställa korrekt data i HR-system.
Vad du kommer att göra:
Identifiera och korrigera fel i SAP som påverkar eTime och Global View (GV).
Säkerställa att data stämmer mellan system och lönespecifikationer.
Hantera skillnader i beräkning och rätta inkonsekvenser mellan systemen.
Migrera värden och korrigera masterdata.
Effektivisera processer kring slutlön, kontraktsändringar och tidbank.
Analysera och lösa pågående problem som skapar avvikelser.
Vi söker dig uppfyller dessa skallkrav:
Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har djupgående erfarenhet av SAP, eTime och Global View (GV).
Är analytisk, noggrann och gillar att lösa problem.
Har erfarenhet inom HR Operations, inklusive personalregister, belöningsprogram och rapportering.
Är på specialistnivå (P4) och van vid att hantera komplexa projekt och coacha kollegor.
Varför du kommer att trivas:
Du får ansvar för stora projekt och viktiga processer.
Du arbetar i en analytisk och lösningsfokuserad miljö.
Du bidrar direkt till att effektivisera HR-processer och säkerställa korrekta data.
Flexibilitet att arbeta hemifrån eller på kontoret i Västerås.
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du får en projektanställning hos NXT Interim. Vi behöver en ansökan, på svenska, inkluderat CV som matchar vår kunds önskemål.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan då vi behöver komplettera med mer information och anbudstiden är kort.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter förmåner som sjukförsäkring och flera andra förmåner som förgyller vardagen.
Vid projektanställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078) Kontakt
Emil Chandorkar emil.chandorkar@nxtinterim.se Jobbnummer
9634463