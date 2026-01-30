HR/Löneadministratör
Är du en noggrann och självgående person som trivs i en bred roll inom HR och lön? Har du redan skaffat dig erfarenhet inom området och vill fortsätta utvecklas i en organisation där samarbete och struktur värderas högt? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi söker nu en HR-/löneadministratör för ett vikariat under föräldraledighet med placering på vårt huvudkontor i Karlstad. Rollen passar dig som trivs med både administrativa uppgifter och kontakten med medarbetare.
Som HR-/löneadministratör arbetare du tillsammans med löneansvarig med löpande löneadministrationen och är ett stöd i HR-relaterade frågor. Även administrationsarbete kopplat till kvalitets- och hållbarhetsarbete kan tillkomma.
Vi söker dig som har erfarenhet av lön och/eller HR-administration alternativt universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot personal eller liknande. Har du tidigare arbetat med lön och har erfarenhet från system som Agda och Expense ser vi det som meriterande. Du behöver inte kunna allt från start - viktigast är att du har rätt inställning och vilja att lära.
Du sätter dig snabbt in i nya arbetsuppgifter och trivs i en roll där du har en nyckelfunktion i verksamheten. Social och kommunikativ är ord som beskriver dig bra och du har drivet att lära dig och utvecklas inom områden som rör lön och personal.
I DIN TJÄNST INGÅR FRÄMST DESSA ARBETSUPPGIFTER:
Löpande löneadministration (förberedelse, kontroll och rapportering)
Administration kring anställningar, avslut och förändringar
Stöd till chefer och medarbetare i HR- och lönefrågor
Kontakt med myndigheter, försäkringsbolag och externa parter
Dokumentation, uppföljning och administration kopplad till kvalitets- och miljöarbete
Låter det här som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Omfattning: Vikariat - från mars-april 2026 och ett år framåt
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Löneansvarig Carina Juhlin, tel 010-163 66 09, carina.juhlin@byggbeslag.se
HR/Löneadministratör Jenny Stigelid, tel 010-163 65 49, jenny.stigelid@byggbeslag.se
