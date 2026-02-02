HR konsulter till Skåne
Är du en erfaren HR-konsult - eller på väg att bli?
Andara Group söker just nu fler skickliga HR-konsulter till olika uppdrag i Malmö och Skåneregionen! Vi samarbetar med många olika kunder som löpande efterfrågar kompetens inom HR för både kortare och längre interimsuppdrag - på heltid eller deltid.
Har du bred erfarenhet inom HR, arbetsrätt och ledarskap? Då kan du vara rätt person för något av våra uppdrag. Exempel på uppdrag vi ofta tillsätter:
• Täcka upp under rekryteringsprocesser som drar ut på tiden eller vid föräldraledighet
• Temporärt ersätta HR-specialister eller chefer
• Leda projekt inom omorganisation, förändringsledning eller lönekartläggning
Som konsult via Andara Group styr och planerar du din egen vardag. Du väljer de uppdrag som passar dig bäst - utifrån din tillgänglighet, kompetens och dina utvecklingsmål. Vi erbjuder uppdrag med tydliga ramar, konkreta förväntningar och personlig matchning.
Du arbetar som underkonsult eller, om du föredrar, som anställd konsult hos oss. I båda fallen har du en trygg partner i Andara - vi finns med dig hela vägen.
Är du redo att ta nästa steg som HR-konsult? Skicka in en intresseanmälan så tar vi kontakt när rätt uppdrag dyker upp!
Vid frågor, kontakta Linda Gadd på linda.gadd@andaragroup.se
.
Varmt välkommen att registrera ditt CV i vår databas! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Andara Professionals
Linda Gadd linda.gadd@andaragroup.se
