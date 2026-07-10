HR Chef
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2026-07-10
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Ånge kommun ligger mitt i Sverige. Här är du omgiven av Ljungandalens storslagna landskap, vackra boendemiljöer och människor som värnar om varandra. Dessutom har du tillgång till en mängd fritidsaktiviteter och ett rikt kulturliv. I Ånge kommun finns allt du behöver, och med goda kommunikationer har du städer och fjäll inom räckhåll. Här är livet enkelt och nära! Som anställd på Ånge kommun är du en viktig förutsättning för välfärd och tillväxt. På Ånge kommun bryr vi oss om varandra och våra anställda och månar om en hälsosam arbetsplats, arbetsmiljö och sund balans mellan arbete och fritid.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
I din roll som HR chef skapar förutsättningar för ett starkt, samarbetsinriktat och utvecklingsorienterat arbetslag där man stöttar varandra och delar kunskap i det dagliga arbetet. Du är en trygg ledare med en medvetenhet kring dina styrkor och svagheter. Du tillämpar ett tillitsfullt arbetssätt och har en god förmåga att få dina medarbetare att växa. Som HR chef bidrar du till kommunens strategiska ledningsarbete har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och samordna kommunens personalpolitiska arbete. I uppdraget ingår ansvar för hela HR-området, såsom arbetsrätt, rekrytering, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, facklig samverkan, rehabilitering, lönebildning, chefsstöd samt utveckling av digitaliserade HR-processer. Du har en förmåga att se helheten och tänka strategiskt i ledningsforum, samtidigt som du är strukturerad i ditt arbetssätt och har en stark förmåga att omsätta metoder och verktyg så att det skapar ett långsiktigt mervärde för verksamheten. Du bidrar till psykologisk trygghet i organisationen genom att vara prestigelös och nytänkande samt har förmågan att bygga relationer och skapa värde genom samverkan.
Vi söker dig som vill bidra till kommunens kultur- och hållbarhetsarbete och som trivs i en roll där du får växla mellan strategiskt och operativt arbete där en viktig del är att bygga relation med kommunens medarbetargrupper genom närvaro ute i verksamheterna. Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser, din inställning till arbetet och ditt engagemang i HR-frågor.KvalifikationerKvalifikationer
Universitets- eller högskoleutbildning inom HR-området.
Djup kunskap inom arbetsgivar- och arbetsrättsliga frågor, med minst 5 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete på såväl operativ som strategisk nivå.
Mycket goda kunskaper inom Office-paketet samt erfarenhet av olika HR-system.
Mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
B-körkort.
Meriterande
Ledarerfarenhet med budget- och personalansvar, företrädesvis inom HR.
Erfarenhet av arbete med arbetsrättsliga frågor i en politisk styrd organisation.
Goda kunskaper i relevanta centrala kollektivavtal och Allmänna bestämmelser
Erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete.
Om verksamheten
Som HR-Chef i Ånge kommun erbjuds du ett varierat arbete i en utvecklingsinriktad roll där förtroende, ansvar och laganda är grundpelare och HR är en naturlig och viktig del av verksamhetens framgång. Som HR chef är direkt underställd kommunchef och ingår i kommunens ledningsgrupp, du erbjuds därmed en central position med stort eget mandat och goda möjligheter att bidra till både kultur och struktur. Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för HR-enheten som består av fyra HR-konsulter, två lönehandläggare och två systemförvaltare.
Övrig information
Utöver marknadsmässig lön, friskvårdstimma, subventionerad friskvård och viss möjlighet till distansarbete så har du som nyanställd hos Ånge kommun möjlighet att få ta del av vår rekryteringspremie. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas. Innan tillsättning av denna tjänst kommer utdrag ur belastningsregister att efterfrågas. Vid kallelse till intervju beställer du själv utdraget via bifogad länk. Obrutet utdrag uppvisas vid anställningserbjudande. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
Ånge kommun arbetar målmedvetet för att bygga en arbetsplats präglad av inkludering och mångfald, samtidigt som vi främjar ett hållbart arbetsliv där alla får möjlighet att växa och utvecklas över tid.
Välkommen med din ansökan!
Kontakter fritext
Fackliga kontakter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1:2026:066". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ånge Kommun
(org.nr 212000-2387), https://www.ange.se/
Torggatan 10 (visa karta
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841 81 ÅNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ånge kommun Kontakt
Rekryterande chef
Anda Embretsen anda.embretsen@ange.se 0690-250167 Jobbnummer
9999973