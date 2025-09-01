HR Business Partner till Cambrex
2025-09-01
Cambrex Karlskoga är ett ledande globalt Life science-bolag med spetskompetens inom utveckling och tillverkning av aktiva läkemedelssubstanser (API). Med fokus på avancerad organisk kemi utvecklar vi effektiva, säkra och hållbara processer för att leverera högkvalitativa substanser till läkemedelsindustrin. På vår anläggning i Karlskoga är vi cirka 500 medarbetare som tillsammans med kollegor världen över bidrar till Cambrex globala position inom innovativ kemi. Mer information finns på vår webbplats: www.cambrex.com
I vår internationella arbetsmiljö delar vi ett gemensamt syfte: att förbättra livskvaliteten för patienter runt om i världen. Nu söker vi dig som vill spela en viktig roll i vår fortsatta utveckling i rollen som HR Business Partner
HR Business Partner
Vi söker en engagerad och affärsnära HR Business Partner som trivs i en bred och utvecklande roll där du arbetar både strategiskt och operativt. Ditt arbete omfattar både verksamhets- och processutveckling samt det dagliga operativa HR-arbetet kopplat till våra personalprocesser. Som konsultativ partner till delar av verksamheten stödjer du chefer i att utveckla sina team och leda förändringsprocesser. Du säkerställer att våra ledare har rätt verktyg, kunskap och stöd för att lyckas i sitt ledarskap. Samtidigt fångar du upp organisationens behov i ett tidigt skede och bidrar aktivt till att driva verksamheten framåt.
Vi erbjuder ett stimulerande och varierat arbete i ett innovativt och globalt företag där värme och professionalism går hand i hand. Här får du utrymme att utmana organisationen att tänka i nya banor. Vi har ständigt fokus på att arbeta smartare och värdesätter balansen mellan arbete och fritid.
Dessutom blir du en del av vårt globala HR-team och får möjlighet att delta i internationella projekt tillsammans med kollegor från både Europa och USA. Det här är rollen för dig som vill kombinera vardaglig närvaro i verksamheten med ett bredare internationellt perspektiv.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att
HR-strategier och processer - Utveckla, implementera och följa upp HR-processer och policys som stärker både verksamheten och vårt arbetsgivarvarumärke.
Stöd till chefer och organisation - Vara ett nära och förtroendefullt stöd i frågor som rör arbetsrätt, ledarskaps-och teamutveckling.
Attrahera och utveckla talang - Driva rekryteringsprocesser och arbeta långsiktigt med talent management för att säkra framtida kompetensförsörjning.
Fackliga relationer och förhandlingar - Bygga och upprätthålla en konstruktiv dialog med fackliga parter och verka för god samverkan inom hela organisationen.
Personalbudget och planering - Bidra till företagets personalbudget- och prognosarbete med fokus på både nuläge och framtida behov.
Vem söker vi
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom HR eller liknande område, samt minst tre års erfarenhet av brett HR-arbete. Vi ser att du har arbetat inom en producerande verksamhet, där du helst har agerat stöd till både tjänstemän och kollektivanställda. Du har god förståelse för HR-processer och trivs i en roll där du får kombinera det strategiska perspektivet med operativa insatser. Du har vana av facklig samverkan och hantering av arbetsrättsliga frågor gärna i en miljö som styrs av kollektivavtal.
Då både svenska och engelska används i det dagliga arbetet krävs att du har mycket goda kunskaper i båda språken, i tal och skrift.
Som person är du affärsdriven, nyfiken och initiativtagande.
Du motiveras av att lära dig nytt och tar dig an utmaningar med en lösningsfokuserad inställning. Du trivs i en föränderlig och stimulerande miljö där du får vara med och påverka.
Välkommen med din ansökan!
I detta uppdrag samarbetar vi med rekryteringsföretaget Skills Rekrytering. Urval och intervjuer sker löpande med sista ansökningsdag den 21 september, så vänta inte för länge med din ansökan om du är intresserad. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Rekryteringskonsult Cornelia Karlsson på Skills Rekrytering, cornelia@skillsrekrytering.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
