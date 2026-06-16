HR Business Partner
ISS Facility Services AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-16
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, Solna
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eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet – socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör – och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda – och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vill du vara en strategisk partner till verksamheten och bidra till att utveckla ledare, organisation och affär i ett av Sveriges största serviceföretag?
ISS söker nu en erfaren och affärsdriven Senior HR Business Partner som vill ta ett helhetsansvar för People & Culture-arbetet inom ett av våra affärsområden. Rollen passar dig som har lång erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, är trygg i dialogen med ledningsgrupper och har förmåga att omsätta affärsstrategi till konkreta HR-insatser.
Om rollen
Som HR Business Partner ansvarar du för att driva och utveckla People & Culture-agendan inom ett av ISS affärsområden. Du är en strategisk partner till affärsområdets ledning och arbetar både operativt och strategiskt för att säkerställa att verksamheten har rätt ledarskap, organisation, kompetens och kultur för att nå sina mål.
Du ingår i affärsområdets ledningsgrupp och arbetar nära verksamheten, våra kunder och övriga funktioner inom People & Culture.
Affärsområdet verkar inom industrisegmentet och levererar bland annat tjänster inom fastighetsservice och fastighetsteknik. I rollen arbetar du nära en verksamhet med många kollektivanställda medarbetare, komplexa operativa miljöer och kunder med höga krav på kvalitet, säkerhet och leverans. Det ställer krav på ett affärsnära HR-stöd och en god förståelse för verksamheter där människor, processer och leverans är avgörande för framgång.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på ISS huvudkontor i Marievik, Liljeholmen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Vara strategisk HR-partner till affärsområdets ledningsgrupp och ledare.
• Driva och följa upp People & Culture-agendan i linje med verksamhetens mål och ISS strategi.
• Coacha och utveckla chefer på alla nivåer i organisationen.
• Leda förändrings- och organisationsutvecklingsinitiativ.
• Säkerställa effektiv hantering av arbetsrättsliga frågor, fackliga relationer och förhandlingar.
• Driva arbetet inom talent management, succession, kompetensförsörjning och ledarutveckling.
• Bidra till utvecklingen av HR-processer och arbetssätt på operativ, taktisk och strategisk nivå.
• Analysera HR-data och identifiera förbättringsområden för verksamheten.
• Initiera och driva HR-relaterade projekt och förändringsinitiativ.
• Integrera HR-perspektivet i affärsområdets strategi och verksamhetsutveckling.
Vi erbjuder
Hos ISS får du en roll där du kan göra verklig skillnad för både människor och affär. Du blir en del av ett erfaret och engagerat People & Culture-team med hög kompetens, starkt samarbete och nära koppling till verksamheten.
Genom vår storlek, komplexitet och internationella närvaro får du möjlighet att utvecklas, bredda din erfarenhet och påverka på riktigt.
Vår vision People make places och våra värderingar kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap genomsyrar allt vi gör.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en erfaren HR Business Partner med hög integritet, stark affärsförståelse och dokumenterad förmåga att skapa resultat genom ledare och organisation.
Du är van att arbeta självständigt i komplexa organisationer och känner dig trygg i att utmana, stötta och påverka chefer och ledningsgrupper. Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett pragmatiskt förhållningssätt och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Akademisk examen inom HR, personalvetenskap, beteendevetenskap eller motsvarande.
• Minst 8 års erfarenhet som HR Business Partner eller i motsvarande senior HR-roll.
• Dokumenterad erfarenhet av att stötta ledningsgrupper och seniora chefer.
• Goda kunskaper inom arbetsrätt samt erfarenhet av fackliga relationer och förhandlingar.
• Erfarenhet av att driva organisationsförändringar och förändringsledning.
• Erfarenhet av att stötta verksamheter med kollektivanställda medarbetare är meriterande.
• Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
• Erfarenhet från fastighetsservice, fastighetsteknik, facility management, industri eller annan personalintensiv operativ verksamhet är starkt meriterande.
Din ansökan
Vi hoppas att vi har väckt ditt intresse!
Vi rekryterar kompetensbaserat, vilket innebär att processen kan innehålla tester, intervjuer och referenstagning. Säkerhetsprövning kan förekomma.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Cecilia.palmberg@se.issworld.com
.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
Årstaängsvägen 21b (visa karta
)
117 60 STOCKHOLM Arbetsplats
ISS Facility Services AB Kontakt
Rekryterare
Cecilia Palmberg cecilia.palmberg@se.issworld.com Jobbnummer
9967021