Hovmästare till Björnrike
Bräjks skiclub AB / Servitörsjobb / Härjedalen Visa alla servitörsjobb i Härjedalen
2025-12-27
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bräjks skiclub AB i Härjedalen
Vill du vara med och skapa en av fjällvärldens mest spännande restaurangupplevelser? Nyöppnade Ski Club by Bräjks söker en engagerad hovmästare som vill leda vårt serviceteam och bidra till att utveckla vår nya, unika mötesplats i hjärtat av Björnrike.Publiceringsdatum2025-12-27Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i matsalen under service.
Säkerställa att gästerna får en förstklassig upplevelse.
Ansvara för schemaläggning och introduktion av ny personal.
Samverka nära med restaurangchef och köksmästare för att optimera drift och service.
Hantera bokningar, logistik och särskilda event som afterski och grupparrangemang.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som hovmästare, restaurangchef eller liknande roll.
Är en naturlig ledare och en förebild för teamet.
Har en känsla för detaljer, service och gästbemötande.
Är stresstålig, strukturerad och kommunikativ.
Talar svenska och engelska - ytterligare språk är meriterande.
Vi erbjuder
En arbetsplats med stark teamkänsla och högt i tak.
Möjlighet att påverka och utveckla servicekonceptet.
Konkurrenskraftiga villkor enligt kollektivavtal.
Personalboende vid behov.
En unik arbetsmiljö i fjällen med café, restaurang, pub och nöjesavdelning.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: heltid, säsong
Är du vår nästa hovmästare? Skicka din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!Kontaktuppgifter för detta jobb
Joel & Pernilla Sjelin
Björnrike Ski Club by Bräjks / Bräjks Matbar AB Pernilla@brajks.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: jobb@brajks.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hovmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräjks skiclub AB
(org.nr 559125-6747)
Björnrike fjällvägen 100 (visa karta
)
846 94 VEMDALEN Arbetsplats
Ski Club by Bräjks Jobbnummer
9663986