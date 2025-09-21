Hovmästare/Matsalsansvarig
2025-09-21
Görvälns Slott är ett unikt boutiquehotell norr om Stockholm med sagolika rum, fluffiga sängar och gastronomi i toppklass. I vår restaurang, Galleriet, kombineras högkvalitativ mat och dryck med en modern och avslappnad känsla. Vår ambition är tydlig - vi vill vara den bästa matdestinationen utanför Stockholms city.
Nu söker vi en hovmästare som vill vara med på resan och ta restaurangen mot målet.
Som hovmästare på Restaurang Galleriet är du den som håller ihop matsalen och sätter tonen för hela gästupplevelsen. Du möter gästerna med värme och professionalism, presenterar menyer och dryck med självklarhet och ser till att varje besök blir något att minnas.
Du leder matsalsteamet, servitörer, sommelier och runners - med trygg hand. Du coachar och inspirerar, ser detaljerna och skapar arbetsglädje. Samtidigt är du länken mellan kök, reception och matsal samt ser till att service flyter på så att allt känns smidigt och naturligt för gästen.
Vi söker dig som:
har minst tre års erfarenhet i en liknande roll inom restaurangbranschen
är en närvarande och trygg ledare som får ditt team att prestera och ha kul.
har gedigen kunskap om gastronomi, vin och service - sommelierutbildning är ett stort plus.
ser detaljerna som gör skillnaden och brinner för värdskap på riktigt.
Vad vi erbjuder:
Ett omväxlande och väldigt roligt arbete i en härlig bransch
Stor möjlighet att påverka, utveckla och ta ut svängarna i ditt jobb
Fantastisk arbetsmiljö med hälsosam och god mat
Friskvårdsbidrag och semesterbonus efter två år
Stor möjlighet till utveckling för rätt person
För att du ska trivas hos oss bör du, förutom att du brinner för mat och dryck, även gilla resor, inredning och design. Miljöfrågor är viktigt för dig och du gillar att röra på dig och tar hand om din kropp. Det är viktigt att du är frisk och stark och orkar med arbetet som ibland är fysiskt krävande med en del spring i ett gammalt hus utan hiss.
Arbetspassen är förlagda enligt rullande schema vardagar och helger med ledigt varannan helg. Lön enligt överenskommelse. Vi har självklart kollektivavtal. Körkort och bil, moppe eller annat fordon är en fördel då det är en bit till närmsta buss.
Känner du att vi är ditt nästa steg i yrkeslivet så lovar vi dig en ny livsstil: en miljö som är få förunnade att få arbeta i, mitt i fantastisk natur med grymma kollegor! Skicka din ansökan till med CV och personligt brev så snart som möjligt. Intervjuer kommer att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556644-6984), http://www.gorvalnsslott.se
175 46 JÄRFÄLLA Körkort
