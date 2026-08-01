Hovmästare
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Servitörsjobb / Sandviken Visa alla servitörsjobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Som hovmästare arbetar du på Fröken Filipssons – en restaurang med 350 sittplatser som serverar både lunch och middag. Ditt yttersta mål är att se till att vi alltid överträffar våra gästers förväntningar, vilket du gör genom att planera alla sittningar, delegera arbetsuppgifter till dina medarbetare och se till att matsalen håller högsta möjliga standard. Att du personligen erbjuder gästerna god service och expertkunskaper är en självklarhet. Eftersom barnfamiljer är vår viktigaste målgrupp är det viktigt att du ser barnens perspektiv och behov. Tjänsten kräver även ett nära samarbete med köksmästaren för att tillsammans se till att mat och service håller högsta kvalitet.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Du gillar att vägleda och inspirera dina medarbetare och delar gärna med dig av din erfarenhet. Vi ser att du tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Restaurangutbildning och/eller har jobbat som hovmästare ett antal år.
Du är bekväm med engelska och svenska språket i både tal och skrift.
Meriterande
Körkort och tillgång till bil.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från november/december till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Jonas, jonas.antesten@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7911011-2126680". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017844