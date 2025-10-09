Hovmästare
2025-10-09
På Vadstena Klosterhotel bor du som heliga Birgitta i vår medeltida stad och upplever historien på ett storlaget vis. I Restaurant Munkklostret äter man middag i munkarnas gamla sovsalar, och på anläggningen kan man även ta del av spännande guidningar, prova förstklassiga viner i vår anrika vinkällare eller avnjuta några sköna timmar i vårt Klosterspa där du omfamnas av värme och sinnesro. De tjocka väggarna, stengolven och höga kryssvalven skymtar om hur livet en gång var i klostret.
Idag är Klosterhotellet en modern anläggning med historiska anor. Här värnar vi om det autentiska och äkta. Verksamheten består av Restaurang, Hotell, SPA, Café, Kulturhistoriska evenemang & guidningar, Shop, Bar & Vinkällare med egen import av drycker från världens alla hörn.
Slottsgården är ett familjeägt hotell med hjärta, beläget i hjärtat av historiska Vadstena. Efter en omfattande renovering är vi nu redo att välkomna både nya gäster - och en ny stjärna till vårt team!
Bli en del av Vadstena Klosterhotel - där historien möter omtanke och varje dag bjuder på nya möten och minnesvärda upplevelser. Vi söker dig med service i hjärtat, erfarenhet från hotell/restaurang och ett leende som smittar. Hos oss får du ett sammansvetsat team, varierande arbetsdagar och en arbetsplats med både hjärta och högt i tak.
Hovmästare - Vadstena Klosterhotel & Restaurant Munkklostret Där historia möter omtanke, och varje måltid blir en upplevelse
Nu har vår fantastiska hovmästare gått vidare till nya äventyr - och vi söker därför en ny stjärna som vill ta över stafettpinnen och leda vårt matsalsteam med hjärta, engagemang och glädje.
Om oss Restaurant Munkklostret är en anrik restaurang med en av Sveriges främsta vinkällare. Vi är en plats där historien lever i väggarna, men där varje gästupplevelse är samtida, personlig och minnesvärd. Vi arrangerar allt från romantiska middagar till stora bröllop och konferensmiddagar - och vi gör det med omtanke, nyfikenhet, engagemang och en stor dos arbetsglädje.
Vem söker vi? Du har gedigen erfarenhet från restaurangbranschen, gärna i en ledande roll. Du är en naturlig ledare som trivs med att ta ansvar, inspirera ditt team och skapa en varm atmosfär för både gäster och kollegor. Du har även erfarenhet av att hantera större event och bröllop, och du är van vid att hålla många bollar i luften.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Vara arbetsledare under dina pass och säkerställa att servicen håller högsta nivå
Kommunicera med gäster och svara på mail med värme och professionalism
Beställa linne (dukar, servetter m.m.) och ha koll på detaljerna
Arbeta kvällar och helger - med ett leende
B-körkort är ett krav
Vad erbjuder vi?
En arbetsplats med historia, hjärta och högt i tak
Ett sammansvetsat team där vi har kul tillsammans och stöttar varandra
Möjlighet att utvecklas i en miljö där varje dag är unik
En restaurang med passion för mat, vin och människor
Meriterande med omgående start. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena Klosterhotell AB
(org.nr 556266-1792) Arbetsplats
Vadstena Klosterhotel Jobbnummer
9548756