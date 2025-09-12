Hovmästare
2025-09-12
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
Hotel Skansen ligger på Öland i Färjestaden strax efter brofästet. Vi har 78 hotellrum, flera konferenslokaler, festlokal och spa.
Hotel Skansen är i ständig utveckling - vi vill mer!
Vi har under de senaste åren gjort många investeringar och är inte klarar än. Vi vill vara det självklara valet på Öland.
I vår restaurang ska våra gäster kunna vara avslappnade, äta god mat, dricka något gott och ha kul. Vi vill ha kvalitet utan att vara en stjärnkrog.
Vårt kök serverar klassiska välkända rätter med en modern touch samtidigt som det är kul att överraska ibland med något annorlunda.
Vi söker dig som vill ha ett jobb med ansvar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att servera mat och dryck och allt vad arbetet innebär i en restaurang. Du ska vara en stöttande hand för vår restaurangchef. När vår restaurangchef är ledig kommer du att vara ansvarig arbetsledare. Detta innebär att du ser till att arbetet i restaurangen fungerar bra och flyter. Du kommer att få arbeta under stressiga situationer där det är viktigt att bemöta våra gäster på ett bra sätt. I det dagliga arbetet kommer du också att få hantera oförutsedda händelser.
Vi ser att du tycker om att arbeta med service och har lätt för ett leende. Du inspirerar dina kollegor och kan lägga in en extra växel när det behövs.
Arbetstid är främst kvällstid både vardagar och helger. Du behöver ha körkort för att kunna ta dig från och till arbetet obehindrat då kollektivtrafiken är begränsad. Alternativt bo i närheten.
Anställningen är med start omgående efter överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Tjänsten är på 85%
Intervjuer sker löpande, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: jobb@hotelskansen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hovmästare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare La Bonhour AB
(org.nr 556350-3118), http://www.hotelskansen.com
Tingshusgatan 1 (visa karta
)
386 31 FÄRJESTADEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hotel Skansen Kontakt
Restaurangchef
Alma Karlsson restaurangchef@hotelskansen.com 0485-30530 Jobbnummer
9507147