Hotellstädning - Hyllinge
Vass Personal Skåne AB / Städarjobb / Åstorp Visa alla städarjobb i Åstorp
2025-09-08
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vass Personal Skåne AB i Åstorp
På uppdrag utav Lydinge Resort söker vi nu engagerade och erfarna medarbetare inom städning som vill bidra till en högklassig upplevelse för sina kunder.
Vi söker nu för kunds räkning 3 stycken hotellstädare.
Som hotellstädare på Lydinge Resort ansvarar du för att hålla hotellrum, allmänna utrymmen och gemensamma ytor rena, fräscha och inbjudande. Du arbetar självständigt men är också en viktig del av deras serviceteam.
För att lyckas och trivas med tjänsten är du noggrann, effektiv och ansvarsfull.
Du har ett öga för detaljer och trivs med att skapa ordning och reda.
Behärskar svenska eller polska i tal.
Du som söker är flexibel och kan arbeta både vardagar och helger.
Lydinge Resort erbjuder en vacker arbetsmiljö på en resort med hotell, relax, golfbana, padel och restaurang.
Du kommer att ingå i ett härligt och professionellt team och har möjlighet till utveckling inom verksamheten.
Tjänsten är deltid eller heltid enligt överenskommelse.
Lydinge Resort samarbetar med Vass Personal i denna rekrytering och alla ansökningar skickas till och behandlas utav Vass Personal.
Vi tillämpar löpande urval med anställning så snart vi hittar rätt person så skicka gärna in ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotellstädning Hyllinge". Arbetsgivare Vass Personal Skåne AB
(org.nr 559339-1302), http://vasspersonal.se
265 75 HYLLINGE Arbetsplats
Lydinge Resort AB Jobbnummer
9497333