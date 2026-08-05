Hotellstädare
Hotell Jämteborg I Östersund AB / Städarjobb / Östersund Visa alla städarjobb i Östersund
2026-08-05
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Vi söker hotellstädare
Vi ser gärna att du har erfarenhet/utbildning men det är inte ett krav.
Vi har 30 hotellrum samt 8 rum på Pensionat Svea
Vi söker dig som är noggrann, har känsla för kvalitet, har god samarbetsförmåga, är effektiv, har god arbetsmoral och klarar av att jobba i ett högt tempo.
Viktigast av allt är att du har en positiv inställning
Arbetet är dagtid, både vardagar och helger.
Sök redan idag och börja så snart som möjligt.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Städning av hotellrum enligt hög standard.
Rengöring av gemensamma ytor, som lobbyn och korridorer.
Byta sängkläder, handdukar och fylla på förbrukningsvaror.
Tvätta handdukar.
Rapportera eventuella skador eller behov av underhåll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: maria@jamteborg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Jämteborg i Östersund AB
(org.nr 556611-3790)
Storgatan 54 (visa karta
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831 33 ÖSTERSUND Arbetsplats
Hotell Jämteborg I Östersund AB Jobbnummer
10023239