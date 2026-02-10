Hotellreceptionist Vintersäsongen 2026
2026-02-10
HOTELLRECEPTIONIST - Vintersäsongen 2025/26
Är du ute efter en rolig vinter med nya upplevelser, vänner och massa skidåkning? Vi på Copperhill Mountain Lodge är ett stort härligt team som ser fram emot ännu en vintersäsong tillsammans med nya kollegor. Du trivs hos oss om du gillar att arbeta i en förstklassig miljö men framförallt skall du gilla att umgås med andra, ge god service och på så vis bidra till en härlig stämning.
Vi har många mål som vi vill uppnå. Två är viktigare än alla andra: Att vi trivs på jobbet och att våra gäster trivs med oss. Trivs vi kommer våra gäster att märka det och trivas de också. Vi som jobbar här är "sköna proffs". Vi är proffs på det vi gör och vi är proffs i våra yrkesroller. Vi är pålästa och om vi inte kan svaret tar vi reda på det. Vi bjuder på oss själva och tar alltid hand om varandra på ett fint och genuint sätt.
Hos oss får du: Nya medarbetare får prova på vår produkt i form av övernattning tillsammans med en vän, alla tränar fritt i vårt gym, får nyttja spa och frukost under valda tillfällen under säsong, rabatt på liftkort samt behandlingar & spaprodukter, fina rabatter samt karriärmöjligheter inom kedjans 200 hotell.
Du har någon eller flera av dessa kvalifikationer och erfarenheter:
• Ca 2-3 års erfarenhet från arbete i hotellreception
• Avslutad utbildning inom hotell/restaurang
• Goda kunskaper inom bokning, gästservice, hotellbokningssystem
Varaktighet: 50-80% resten av vintersäsongen med chans till förlängning
Boende: Boende finns att hyra i vårt personalboende, dock begränsat antal platser
Arbetstider: Varierande dag/kväll samt helger.
Lön: Enligt kollektivavtal
Tänk på: Att hotellet ligger 8 km från Åre by, högst upp i Björnens skidområde. Körkort och bil är en förutsättning (om du inte bor i vårt personalboende eller i närheten av hotellet)
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post
Vid frågor kontakta Front Operations Manager, Jenny på jenny.viklund@copperhill.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790) Arbetsplats
Copperhill Mountain Lodge Jobbnummer
9734065