Hotellmedarbetare
Hotel Vanilla AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-02-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Vanilla AB i Göteborg
Hotel Vanilla är ett centralt beläget hotell i Göteborg med fokus på personlig service och trivas atmosfär. Vi erbjuder boende i unik miljö och strävar alltid efter att ge våra gäster ett varmt och professionellt bemötande. Hos oss är det nära mellan kollegor , beslut och gäster - och varje medarbetare är en viktig del av helheten.
Nu söker vi en receptionist som kombinerar morgonpass med eftermiddags/kvällspass - då med kombinerat ansvar för reception samt servering i vårt nyöppnade café och bar.
Om rollen
Som receptionist hos oss är du hotellets ansikte utåt. Du tar emot gäster, hanterar bokningar och ser till att vistelsen fungerar smidigt från incheckning till utcheckning.
Under eftermiddag/kväll kombineras receptionen med enklare servering i vårt café och bar. Det innebär att du även serverar dryck, tillreder enklare mat och möter hotellgäster och kunder i en mer social miljö.
Det är en varierad roll där du växlar mellan administrativt arbete och operativ service.
Receptionspassen morgon är ca kl 7-12.30 och eftermiddagspassen är kl 14-21, även helg. Önskar du endast arbeta receptionspass morgon rör det sig om 1-2 pass i veckan vardagar.
Vi söker dig som:
har erfarenhet från hotell, reception, café eller bar
är trygg, självgående och lösningsorienterad
är social och har ett naturligt, professionellt bemötande
har en naturlig känsla för service och merförsäljning och arbetar aktivt för det
trivs med ansvar och ensamarbete
kan hålla lugnet även när tempot ökar
Vi erbjuder:
en varierad och självständig roll
nära samarbete i ett mindre team
möjlighet att påverka och utvecklas
ett personligt hotell med korta beslutsvägar
Urval sker löpande. Tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Hoppas du vill vara en del av vårt team. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: jobb@hotelvanilla.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Vanilla AB
(org.nr 556518-6839)
Kyrkogatan 38 (visa karta
)
411 15 GÖTEBORG Arbetsplats
Vanilla AB, Hotel Jobbnummer
9758324