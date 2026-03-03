Hotellbiträde
2026-03-03
Hotellbiträde till lantligt hotell
Vill du arbeta i en lugn och naturnära miljö där service och noggrannhet står i centrum? Vi söker nu ett hotellbiträde till vårt mindre hotell på landsbygden.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Som hotellbiträde hos oss är din främsta uppgift att se till att våra hotellrum är rena, fräscha och välkomnande efter våra gäster. I tjänsten ingår även frukostservering samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på hotell. Vid behov kan även enklare trädgårdsskötsel och fastighetssysslor förekomma.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer
Trivs med service och att skapa en positiv upplevelse för gäster
Är flexibel och kan hjälpa till där det behövs
Kan arbeta självständigt såväl som i ett mindre team
Viktigt att veta
Hotellet ligger på landsbygden och det är begränsade möjligheter att ta sig hit med kollektivtrafik. Körkort eller moped är därför av stor vikt.
Tjänsten i sig kräver ej körkort - men för att ta dig till arbetsplatsen.
Snälla sök ej jobbet om du inte är intresserad.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: stay@gardshotellet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gårdshotellet Ystad AB
(org.nr 559148-6518)
Skälhögsvägen 177 (visa karta
)
271 96 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9772846