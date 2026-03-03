Hotellbiträde

Gårdshotellet Ystad AB / Städarjobb / Ystad
2026-03-03


Visa alla städarjobb i Ystad, Tomelilla, Skurup, Sjöbo, Simrishamn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gårdshotellet Ystad AB i Ystad

Hotellbiträde till lantligt hotell
Vill du arbeta i en lugn och naturnära miljö där service och noggrannhet står i centrum? Vi söker nu ett hotellbiträde till vårt mindre hotell på landsbygden.

Publiceringsdatum
2026-03-03

Dina arbetsuppgifter
Som hotellbiträde hos oss är din främsta uppgift att se till att våra hotellrum är rena, fräscha och välkomnande efter våra gäster. I tjänsten ingår även frukostservering samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på hotell. Vid behov kan även enklare trädgårdsskötsel och fastighetssysslor förekomma.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer

Trivs med service och att skapa en positiv upplevelse för gäster

Är flexibel och kan hjälpa till där det behövs

Kan arbeta självständigt såväl som i ett mindre team

Viktigt att veta
Hotellet ligger på landsbygden och det är begränsade möjligheter att ta sig hit med kollektivtrafik. Körkort eller moped är därför av stor vikt.
Tjänsten i sig kräver ej körkort - men för att ta dig till arbetsplatsen.
Snälla sök ej jobbet om du inte är intresserad.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: stay@gardshotellet.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Gårdshotellet Ystad AB (org.nr 559148-6518)
Skälhögsvägen 177 (visa karta)
271 96  YSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9772846

Prenumerera på jobb från Gårdshotellet Ystad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gårdshotellet Ystad AB: