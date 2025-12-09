Hörseltekniker, Hörcentralen, Nhhc, Umeå
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Umeå Visa alla tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb i Umeå
2025-12-09
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum i Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
På Neuro-huvud-hals centrum (NHHC) arbetar ungefär 650 medarbetare med att utreda, behandla och rehabilitera sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käke. Centrat är en länsklinik där högspecialiserad vård bedrivs för patienter från hela norra sjukvårdsområdet. Här bedrivs även forskning, utbildning och utveckling. Vår verksamhet är ackrediterad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation).
Hörcentralen ingår i NHHC med mottagningar i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Vi är en länsklinik och ska fungera utifrån ett länsperspektiv där de samlade resurserna så långt som möjligt används på ett, för hela länet, optimalt sätt. Hörcentralerna arbetar med diagnostiska mätningar och utprovning av hörapparater och hörselimplantat. Teknisk hörselvård arbetar med tekniskt stöd till hörapparatanvändare samt hörseltekniska hjälpmedel till hem och skola.
Hörselimplantatteamen tillhör hörsel- och balansmottagningen och hanterar olika typer av hörselimplantat, till exempel cochleaimplantat och mellanöreimplantat. Patienter kommer via remiss från både öppenvård och slutenvård i de fyra nordligaste regionerna.
Nu söker vi en kollega för vikariat som vill komma och jobba hos oss på Hörcentralen i Umeå.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Tjänsten är kliniskt inriktad med huvudfokus på patientarbete, där du ansvarar för att anpassa implantatsystem för både vuxna och barn. Arbetsuppgifterna innefattar även tekniska och audiologiska mätningar under operation samt analys och sammanställning av relevanta data.
Du blir en del av det tvärprofessionella cochleaimplantatteamet där fokus ligger på patienter med hörselskador och hörselimplantat. Teamet består av hörselpedagog, audionom, koordinator, ingenjör, kurator, läkare och kirurg. Ditt ansvar inkluderar att programmera hörselimplantat utifrån patientens individuella behov och tillsammans med teamet leda patienten genom hela hörselrehabiliteringsprocessen. Arbetet kräver teknisk kompetens samt god förmåga att bemöta patienter. Du arbetar både självständigt och i samarbete med kollegor såsom audionomer och hörselpedagoger. Under operationstillfället deltar du för att kontrollera funktionen hos implantatet.
Du kommer att möta patienter i alla åldrar samt deras närstående, från första besöket till fortlöpande habilitering och rehabilitering, då cochleaimplantatet är ett livslångt hjälpmedel. Arbetet inkluderar även reparation och underhåll av hjälpmedel samt distanskontakt och anpassning via videobesök.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad ingenjör, audionom eller har motsvarande erfarenhet. Du är initiativrik, flexibel, har god samarbetsförmåga och vill ta ansvar. Du bör ha intresse för att fördjupa dig inom audiologi och hörselimplantat genom kliniskt arbete, vara positiv, öppen och ha lätt för att bemöta människor.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med hörselimplantat och diagnostik är meriterande. Erfarenhet av audiologi, teknisk audiologi, signalbehandling och cochleaimplantat är värdefullt. Intraoperativa mätningar, CI-programmering och arbete i journalsystemet Cosmic är också meriterande.
Urval sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C291650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum Kontakt
Avdelningschef
Margot Vindeholm margot.vindeholm@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9634535