Holtab söker teknisk innesäljare
Holtab AB / Säljarjobb / Tingsryd Visa alla säljarjobb i Tingsryd
2026-01-29
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holtab AB i Tingsryd
, Växjö
, Karlshamn
, Olofström
, Ljungby
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av nätstationer eller lågspänningsställverk och gillar att vara en nyckelspelare i projekt där det händer mycket? Holtab erbjuder dig då möjligheten att bli teknisk innesäljare inom avdelningen affärsstöd. En roll där man har många bollar i luften och jobbar mot nästan hela företaget. Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Som teknisk innesäljare har du alltid ett finger med i spelet och är involverad i hela säljprocessen från idé, offert och order till genomfört projekt och leverans. Du tar fram offertunderlag samt säkerställer att alla moment i säljprocessen fullföljs. Du jobbar parallellt med flera uppdrag samtidigt och har kontinuerlig dialog med både kunder och kollegor samt jobbar i nära samarbete med ansvariga säljare. Att arbeta som teknisk innesäljare är en utvecklande tjänst och en viktig funktion som hjälper till att möjliggöra en mer hållbar morgondag.
Om dig
Vi söker dig som har elutbildning och erfarenhet av byggnation eller konstruktion av nätstationer eller lågspänningsställverk. Du är van vid att läsa teknisk dokumentation och har en förståelse för kostnadskalkyler. Din datorvana är god och du är bekväm med att både tala och skriva på svenska och engelska då vi har säljare i Sverige, Danmark och Finland.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, att du är engagerad och har ett eget driv. Du trivs i en roll som ger dig möjlighet att ta egna initiativ och att vara proaktiv. Du är kommunikativ och gillar att skapa struktur och rutiner. På Holtab gillar vi att samarbeta och det gör du också.
Det här kan vi erbjuda dig
Tjänsten är tillsvidare och på heltid. Vi ser helst att placeringsorten är Tingsryd men det kan också finnas möjlighet att sitta på något av våra säljkontor, till exempel i Malmö eller Kungsbacka. Du har möjlighet att jobba ett par dagar i veckan på distans.
När du börjar hos oss kommer du att få en välplanerad introduktion för att du på bästa möjliga sätt ska komma in i arbetsuppgifterna och företaget. Vi erbjuder dig stora möjligheter till personlig utveckling samt möjlighet till kompetensutveckling i en stimulerande arbetsmiljö där du själv får vara med och påverka din vardag.
Holtab är ett värderingsstyrt företag som värnar om att arbeta på ett hållbart sätt. Bland annat när det gäller miljöpåverkan, att aktivt arbeta för att fasa ut fossila bränslen och bli klimatneutrala, att öka jämställdheten på alla nivåer i företaget, att arbeta med både nationella och internationella utvecklingsprojekt men också strävan efter en hälsosammare arbetsmiljö
Holtab är ett Karriärföretag
Holtab har äran att vara utnämnd till Karriärföretag 2023, 2024 och 2025. Vi tror starkt på vikten av att skapa en arbetsplats där alla känner sig värdefulla och uppskattade, en plats där din karriär och personliga utveckling står i centrum.
Vill du veta mer och ansöka?
Kontakta gärna rekryterande chef Linus Olofsson på telefon 072-387 22 40 eller HR-ansvarig Martina Karlsson 073-140 11 84.
Ansök så snart som möjligt men senast 15 mars.
Plats för utveckling
Holtab är en av Nordens ledande leverantörer av lösningar för kraftöverföring. Hos oss möts du av en intressant vardag, med målet att utveckla smartare lösningar för morgondagen. Våra korta beslutsvägar och vårt höga medarbetarengagemang är något vi verkligen värnar om. Tillsammans har vi kraft att förändra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holtab AB
(org.nr 556181-0911)
Strömgatan 13 (visa karta
)
362 31 TINGSRYD Jobbnummer
9710610