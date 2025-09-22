Högsta domstolen söker beredningschef
Om Högsta domstolen
Högsta domstolens huvuduppgift är att leda rättstillämpningen genom vägledande avgöranden. Högsta domstolen är sista instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. Vid sidan av huvuduppgiften att vara prejudikatinstans prövar Högsta domstolen också ärenden om resning, domvilla och återställande av försutten tid samt ärenden rörande andra staters begäran om utlämning och vissa ärenden som rör advokater.
Domstolens mål är att vara en modern och attraktiv arbetsplats med särskilt fokus på meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter, individuellt anpassad kompetensutveckling, stor möjlighet till påverkan av rutiner och arbetsformer samt engagerande och utvecklande ledarskap. Domstolen arbetar aktivt med verksamhetsutveckling med särskilt fokus på arbetsformer och kvalitet. Medarbetarna är delaktiga och aktiva i utvecklingsarbetet.
Vid Högsta domstolen arbetar ca 100 personer, varav 16 är domare (justitieråd). Högsta domstolen är organiserad i två dömande avdelningar och ett kansli. Kansliet består av dels två beredningsenheter, dels en administrativ enhet med registratorskontor och arkiv samt övriga administrativa funktioner. Inom Högsta domstolen pågår en organisationsförändring för att inrätta en tredje beredningsenhet. Den nu ledigförklarade anställningen avser chefskap på den nya beredningsenheten.
Beredningscheferna på Högsta domstolen har ansvar för verksamheten på en av de för närvarande två beredningsenheterna. Beredningscheferna har personalansvar för justitiesekreterare och beredningsjurister på enheten och en av dem har även personalansvar för chefen för domstolshandläggarna.
Beredningscheferna ansvarar för att prejudikatintressanta mål identifieras tidigt och att mål med likartade frågor samordnas. Beredningscheferna har också en viktig roll i genomförandet av och vidareutvecklingen av hela arbetsprocessen fram till justitierådens beslutsfattande.
En grundläggande uppgift för beredningscheferna är att stödja och arbetsleda justitiesekreterarna och beredningsjuristerna i deras uppgift att läsa in och föredra mål för justitieråden. På varje enhet hanteras mer än 5 000 mål per år. Högsta domstolen meddelar ca 100 vägledande avgöranden per år.
Beredningscheferna ingår i ledningsgruppen tillsammans med domstolens ordförande, avdelningsordförande, kanslichef, chefsadministratör och handläggarchef. De ingår bl.a. också i den grupp som utformar justitiesekreterarnas vitsord samt deltar i rekryteringen av justitiesekreterare och beredningsjurister.
Högsta domstolens beredningsorganisation och arbetsformer har genomgått stora förändringar under senare år. Beredningschefernas roll har därigenom breddats och fördjupats ytterligare.
Din kompetens
Den aktuella anställningen avser som angetts chefskap över en nybildad tredje beredningsenhet. Det är av central betydelse att den nya beredningschefen snabbt kommer in i de arbetsuppgifter som följer av anställningen. Det finns därför ett behov av kunskap om och erfarenhet av Högsta domstolen och dess arbetsformer, liksom av tidigare erfarenhet av chefskap och ledarskap.
Mot den bakgrunden söker vi dig som är eller har varit ordinarie domare, eller har likvärdig erfarenhet och kompetens. Anställningen som beredningschef innebär ett betydande lednings- och personalansvar. Du ska därför ha särskilt intresse för ledarskap och för organisationsfrågor. Du bör också ha eller ha haft chefsbefattning med personalansvar. Bakgrund som justitiesekreterare är meriterande, liksom tidigare chefsuppgifter i Högsta domstolen.
Dina egenskaper
Du bör ha hög integritet, vara lyhörd och ha förmåga att motivera medarbetarna och verka för vidareutveckling av arbetsformerna. Du motsvarar mycket högt ställda krav på ansvarstagande och omdöme. Det innebär att du måste vara drivande och engagerad. För att lyckas i rollen som beredningschef behöver du också ha mycket god samarbetsförmåga och kunna etablera trovärdighet och förtroende på olika nivåer i organisationen. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Övrigt
För anställning som beredningschef gäller bestämmelserna i 26 och 27 §§ förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen. Anställningen är tidsbegränsad (sex år med möjlighet till förlängning).
Den aktuella anställningen ledigförklaras med förbehåll för att nödvändiga formella beslut som möjliggör den ovan angivna organisationsförändringen fattas.
Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa ska ges in till Högsta domstolen via Visma. Någon eller några sökande kan komma att väljas ut till ett personlighets- och begåvningstest som genomförs av en extern konsult.
Inför beslut om anställning kan registerkontroller komma att genomföras.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
