Hjullastarförare / Miljöarbetare sökes - Söderort, Stockholm
Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB / Maskinförarjobb / Stockholm
2026-01-21
Prima Bemanning söker nu en rutinerad maskinist/hjullastarchaufför till en av våra stora kunder i Stockholm (Söderort).
Uppdraget är på en miljöstation och det finns mycket goda möjligheter till anställning direkt hos kunden efter en tids inhyrning.

Dina arbetsuppgifter
Köra hjullastare på miljöstation
Miljöarbete såsom sortering, hantering av avfall och hålla ordning på anläggningen
Arbetstider: 06.00-15.00
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Söderort, Stockholm
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av att köra hjullastare
Är beredd att arbeta både som hjullastarchaufför och miljöarbetare
Är självgående, ansvarstagande och noggrann
Trivs med fysiskt arbete och ett högt tempo
Har god samarbetsförmåga
Innehar förarbevis för hjullastare (krav)
Vi erbjuder
Trygg anställning via Prima Bemanning
Stor möjlighet till anställning hos kund
Arbete hos en stabil och välkänd aktör
Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor
Vid intresse, kontakta:
Marcus marcus@primabemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: marcus@primabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "hjullastarförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB
(org.nr 556718-3768) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prima Bemanning & Logistik Stockholm Jobbnummer
9696667