Hjullastarförare / Miljöarbetare sökes - Söderort, Stockholm

Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB / Maskinförarjobb / Stockholm
2026-01-21


Hjullastarförare / Miljöarbetare sökes - Söderort, Stockholm
Prima Bemanning söker nu en rutinerad maskinist/hjullastarchaufför till en av våra stora kunder i Stockholm (Söderort).
Uppdraget är på en miljöstation och det finns mycket goda möjligheter till anställning direkt hos kunden efter en tids inhyrning.

Publiceringsdatum
2026-01-21

Om tjänsten
Dina arbetsuppgifter
Köra hjullastare på miljöstation

Miljöarbete såsom sortering, hantering av avfall och hålla ordning på anläggningen
Arbetstider: 06.00-15.00

Start: Enligt överenskommelse

Placering: Söderort, Stockholm

Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av att köra hjullastare

Är beredd att arbeta både som hjullastarchaufför och miljöarbetare

Är självgående, ansvarstagande och noggrann

Trivs med fysiskt arbete och ett högt tempo

Har god samarbetsförmåga

Innehar förarbevis för hjullastare (krav)

Vi erbjuder
Trygg anställning via Prima Bemanning

Stor möjlighet till anställning hos kund

Arbete hos en stabil och välkänd aktör

Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor

Vid intresse, kontakta:
Marcus
marcus@primabemanning.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: marcus@primabemanning.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "hjullastarförare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB (org.nr 556718-3768)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Prima Bemanning & Logistik Stockholm

Jobbnummer
9696667

