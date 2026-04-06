Hjullastarförare
2026-04-06
Hjullastarförare sökes till bygge i Vallentuna!
Är du en fena på att spaka hjullastare, men gillar samtidigt när det händer grejer utanför hytten? Grymt, då är det dig vi letar efter till vårt projekt i Vallentuna!
Vad går jobbet ut på?
Självklart är det maskinkörning som är din huvudsyssla, men vi letar efter någon som inte är fastlimmad i förarsätet. Ibland behöver man hoppa ur, ta i med händerna och hjälpa till att styra upp bygget på marken. Vi söker helt enkelt dig som har lite blick för spelet - du ser vad som behöver göras och ser till att det blir gjort, oavsett om det är bakom ratten eller med fötterna på Marken.
Vi tror att du:
Har koll på maskinen och erfarenhet av att köra hjullastare på bygge (yrkesbevis/förarbevis är ett krav).
Är inte är rädd för att skita ner händerna och hugga i fysiskt när det behövs.
Gillar att organisera och hålla snyggt runt omkring dig - du är lite av spindeln i nätet ute på arbetsplatsen.
Är en skön lagspelare med sunt förnuft.
Vad får du?
Ett fritt och rörligt jobb där du får ta mycket eget ansvar.
Schyssta villkor och lön enligt avtal.
Ett härligt gäng arbetskamrater!
Låter det som din grej?
Hör av dig! Skicka iväg ett mejl till kontakt@tdhmark.se
. Märk mejlet med "Hjullastare Vallentuna".
Vi gör intervjuer löpande, så vänta inte för länge med att höra av dig. Sista dagen att söka är 2026-04-31 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: kontakt@tdhmark.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tdh Mark & Miljö AB
(org.nr 556836-6826)
186 60 VALLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9838278