Hjullastare (C2) dagskift- omgående start
WeStaff Sweden AB / Maskinförarjobb / Stockholm
2025-11-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
WeStaff Sweden söker en maskinförare till Norra Stockholm!
Har du erfarenhet av hjullastare, gillar att ta ansvar och vill jobba med hållbarhet på riktigt? Då kan du bli en viktig del av vårt team! På Westaff tror vi att rätt inställning och kompetens är nyckeln till framgång - och vi vill att du ska växa med oss. Publiceringsdatum2025-11-09Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren hjullastarförare till ett branschledande miljöföretag i Stockholm. Uppdraget startar omgående och du blir en del av ett sammansvetsat team med stark arbetsmoral och god stämning.
Du kommer att arbeta med hantering av återvinningsmaterial, sortering och lastning med hjullastare i en verksamhet som ligger i framkant inom cirkulär ekonomi. Vår kund är ett familjeföretag i tredje generationen som kombinerar erfarenhet med innovation - här får du vara med och göra skillnad på riktigt. Dina arbetsuppgifter
Hantering och sortering av återvinningsmaterial med hjullastare
Lastning och lossning av containrar och andra transportenheter
Kontroll av inkommande material - kvalitet, märkning och lagring
Underhåll och daglig tillsyn av maskiner
Bidra till förbättring av arbetsmetoder och säkerhetsrutiner
Omfattning & villkor
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
Arbetsort: Stockholm
Start: Omgående
Övrigt: Kollektivavtal finns
Vem är du?
Du är en självgående och ansvarstagande person som trivs med att arbeta fysiskt och maskinnära. Du har god samarbetsförmåga, är lösningsorienterad och har ett öga för ordning och säkerhet. Du är inte rädd för att ta i och har en positiv inställning till att utvecklas i din roll.
Krav
Erfarenhet av arbete med hjullastare inom industri, återvinning eller logistik
Giltigt förarbevis för hjullastare (C2)
Vana vid att använda dator som arbetsverktyg
God svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande (Ej krav)
Erfarenhet av teleskoptruck (C7)
Tidigare arbete inom miljö- eller återvinningssektorn
Vi erbjuder
Ett meningsfullt jobb inom en framtidsbransch
En trygg arbetsplats med kunniga och trevliga kollegor
Marknadsmässig lön, kollektivavtal, pension och friskvårdsbidrag
Möjlighet till kompetensutveckling och karriärvägar
Ett företag som värdesätter hållbarhet, innovation och människor. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om Westaff
Westaff är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319) Arbetsplats
WeStaff Sweden Kontakt
Team WeStaff Sweden info@westaff.se Jobbnummer
9595605