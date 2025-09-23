Hjortmosseskolan F-6 söker lärarvikarie
2025-09-23
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Hjortmosseskolan är en kommunal centralt belägen F-6 skola med ca 370 elever.
Varje årskurs arbetar i team där lärare och fritidshemspersonalen arbetar tätt tillsammans som ett lag med veckovis teamsmöten. Detta är ett arbetssätt som vi kommer fortsätta utveckla i syfte att fokusera på att ha elevens hela dag hos oss för ögonen. Vi arbetar aktivt med att förstärka arbetet i våra team där differentierad undervisning med ett flexibelt och dynamiskt arbetssätt är vårt stora fokusområde.
Skolan arbetar även med en prioriterad elevhälsa där hela elevhälsoteamet arbetar tätt med teamen som ett stöd i syfte att elevhälsa börjar i klassrummet. På Hjortmosseskolan får du vara med på en resa som har som mål i att ta sig framåt mot en modern skola, där vi ser att det är tillsammans vi är starka och är det som gör det möjligt att nå målen för oss men främst för eleverna.
Vill du vara med och är bekväm med att samarbeta, tänka TEAM och har en vilja att arbeta dynamiskt och flexibelt för elevernas möjlighet till det bästa lärandet, då tänker jag att du ska söka vikariatet hos oss. Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att arbeta tätt tillsammans och stora delar av ansvaret delas med dina närmaste kollegor, "allt ska göras men alla behöver inte göra allt". Ni har ett gemensamt ansvarar för elevernas kunskapsutveckling, lärande och teamet är ett med dig, ni samverkar kring det pedagogiska utvecklingsarbetet och dokumentationen enligt grundskolans läroplan och verksamhetsmålen. Du kommer med det här arbetssättet aldrig känna dig ensam i ditt uppdrag. Vi ser att du behöver vara förtrogen med uppdraget utifrån aktuella styrdokument för att bidra som lagspelare. Har du erfarenheter där du har visat på kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera, följa upp och utveckla det pedagogiska arbetet är det positivt.Kvalifikationer
Vi söker en lärare till team 4 för en av våra lärare som ska bli mamma, vikariatet är fram till sommarlovet. Vi söker ytterligare en vikarie som lärare till team 2.
Samarbete och flexibilitet behöver vara förmågor du är bekväm med då teamarbetet ger utrymme att dela utmaningar och undervisning utifrån vad ni tillsammans kommer fram till utefter elevernas behov. Du har insikt och kunskap om skolans styrdokument och en förmåga att omsätta dessa praktiskt i det dagliga arbetet. Du kommer vara högst delaktig i all undervisning i matematik, svenska/sva och i engelska och till det är det minst ett ämne till.
Att arbeta som lärare hos oss kräver handlingskraftighet och en god samarbetsförmåga. Vi ser att du har en positiv inställning, initiativrikedom samt att du kan anpassa ditt förhållningssätt utifrån situationen och eleverna. Vi vill att du har ett stort intresse för att utveckla den pedagogiska verksamheten för elevens hela skoldag.
Viktigt är att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och att du har ett salutogent förhållningssätt där du i din elevsyn fokuserar på det som fungerar och att du vet att varje elev presterar det den kan utifrån sina förutsättningar. Du vet att din viktiga uppgift som lärare är att möta varje elevs unika behov och att under din ledning och stimulans skapa de bästa förutsättningarna för allas lärarande.
Du är duktig på och jobbar varje dag för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsinformation
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Trollhättans Stads skolor och förskolor erbjuder dig ett urval av olika karriärmöjligheter med hög kvalité där du som lärare får möjlighet att växa och utvecklas i din profession.
Är du nyfiken på vilka karriärmöjligheter det finns kan du gå in på trollhattan.se/levla-up
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
