Hjälpmedelstekniker
2025-12-08
Publiceringsdatum2025-12-08Beskrivning
Vår målsättning är att möjliggöra för personer med aktivitets- och/eller funktionsnedsättning att vistas i sin hemmiljö i så stor utsträckning som möjligt.
Rehab omfattar arbetsterapi, sjukgymnastik/fysioterapi, dagverksamhet, hjälpmedelsverksamhet och bostadsanpassning.
Som hjälpmedelstekniker i Filipstads kommun tillhör du en grupp bestående av en hjälpmedelstekniker, fyra arbetsterapeuter, två fysioterapeuter och fyra rehabassistenter. När du börjar din anställning hos oss får du introduktion av en erfaren kollega och stöd i dina nya arbetsuppgifter.
Vi är ett glatt och sammansvetsat gäng som gärna vill ta emot dig som kollega!Dina arbetsuppgifter
En hjälpmedelstekniker ansvarar för teknisk service, rekonditionering, transport och leverans av hjälpmedel, till exempel rullstolar, rollatorer, sängar, personlyftar och hygienhjälpmedel som används inom våra äldreboenden och i enskilda hem. Även administrativa arbetsuppgifter förekommer dagligen, som att registrera, dokumentera och beställa hjälpmedel i vårt verksamhetssystem.
Det dagliga arbetet sker på hjälpmedelsverkstan men också vid hembesök i enskildas hem och på äldreboenden. Det är ett självständigt arbete som kräver noggrannhet och som till viss del planeras i samverkan med övriga medarbetare på Kommunrehabiliteringen, men du planerar också ditt arbete själv till stor del.Kvalifikationer
Vi söker dig med minst gymnasieutbildning, gärna teknisk inriktning. Eftersom dokumentation är en stor del av arbetet behöver du behärska svenska språket i både tal och skrift och ha god datavana. Du ska ha god förmåga att kommunicera och med stor entusiasm vilja jobba med människor. Körkort är ett krav och stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du är utbildad hjälpmedelstekniker.
Vi söker dig som är ansvarstagande, positiv, lyhörd, noggrann och har förmåga att arbeta självständigt. För att trivas i den här rollen behöver du vara en person som är tekniskt intresserad och praktiskt lagd. Vi värdesätter flexibilitet och engagemang. Anställningsvillkor
Arbetstiden är förlagd till dagtid måndag till fredag.
Vid anställning kräver vi ett utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget ska gälla arbete inom skola och förskola, även fast du söker jobb inom vårdsektorn. Du kan beställa ett redan nu genom att följa länken nedan, detta är kostnadsfritt.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Om du blir kallad till intervju - ta med ditt belastningsregister och visa upp!
Varmt välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på https://movetofilipstad.se/Vi
har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
