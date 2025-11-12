Hisstekniker till Karlskrona
ALT Hiss AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Karlskrona Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Karlskrona
2025-11-12
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ALT Hiss AB i Karlskrona
, Kalmar
, Kristianstad
, Alvesta
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Hos ALT Hiss blir du en del av ett ägarlett och expansivt företag där vi kombinerar egen utveckling, konstruktion och tillverkning med en arbetsmiljö präglad av engagemang och glädje.
Vi är måna om våra medarbetare och tror på frihet under ansvar. Hos oss får idéer utrymme och stämningen är lika viktig som resultaten. Här får du kollegor i världsklass, bra villkor och goda möjligheter att växa tillsammans med oss, både som person och i din yrkesroll.Vill du vara med i ett positivt gäng där medarbetarna alltid är en av våra största tillgångar? Ansök redan idag!Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker en hisstekniker till Karlskrona med omnejd. Som hisstekniker får du ett tekniskt utmanande och fritt jobb. Du kommer att utföra service, underhåll, felsökning och reparationer av hissar. Du ansvarar för det egna serviceområdet och planerar dina arbetsuppgifter självständigt. Beredskap kommer att ingå när du har blivit bekväm i rollen. Kvalifikationer
För att lyckas och trivas i rollen är det viktigt att du som person är praktiskt lagd och har fallenhet för att meka och skruva. Vi vill även att du har elkunskap eller elutbildning sedan tidigare. B-körkort fodras då du tillhandahåller en servicebil.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och självgående. Du ska också tycka det är roligt med problemlösning. Du blir vårt ansikte utåt och därför är det viktigt att du trivs med kundkontakt och att du är serviceminded. Så ansöker du
Om du har frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Mathias Werbelow på 0480-362559. Tveka inte, ta chansen att komma med i ett positivt gäng på ett företag där personalen är en av våra största tillgångar! Rekrytering sker löpande och kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alt Hiss AB
(org.nr 556489-1835), http://www.althiss.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ALT Hiss AB Jobbnummer
9600679