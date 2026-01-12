Hisskonsult för projektering
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en hisskonsult för projekteringsrelaterade insatser hos en aktör inom fastighetsbranschen med flera bolag i koncernen. Rollen passar dig som trivs i en rådgivande funktion och som vill bidra med specialistkunskap inom hissar i samband med planering och genomförande av projekt.
ArbetsuppgifterStödja verksamheten med projektering och teknisk rådgivning kopplat till hissar.
Medverka i planering och kravställning för hisslösningar i projekt.
Samarbeta med berörda interna och externa parter för att säkerställa ändamålsenliga lösningar.
KravDokumenterad kompetens inom hissar och projektering kopplat till hisslösningar.Så ansöker du
