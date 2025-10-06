HIL Engineer - Junior, 100% onsite i Linköping
2025-10-06
Beskrivning
Vi söker en junior HIL Engineer till ett konsultuppdrag på 100% i Linköping. Som HIL Engineer blir du en del av ett team som utvecklar och underhåller HIL-plattformen och HIL-stationer, med fokus på utveckling och automatisering av testmiljön. Uppdraget startar 13 oktober 2025 och pågår till 27 mars 2026.
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater, så vänta inte med din ansökan. Det är viktigt att du i ditt CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven.
Arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla HIL-plattformen och HIL-stationer.
Sätta upp nya HIL-stationer.
Delta i utveckling och testning av HIL-testmiljön.
Skript- och programmeringsarbete för automatisering.
Kvalifikationer
Skall-krav:
Erfarenhet av HIL (Hardware-in-the-Loop).
Programmering och skriptning för automatisering.
Kunskap i Python eller Perl.
Flytande engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av versionshanteringssystem.
Kunskap i C eller C++.
Villkor
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
100% onsite i Linköping, inga distansmöjligheter.
Uppdraget löper från 13 oktober 2025 till 27 mars 2026.
Viktigt: Skicka CV där skall-kraven tydligt framgår. Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att ansöka.
