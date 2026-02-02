Hemtjänsten i Landskrona, sommarens viktigaste jobb!
Landskrona Omsorg AB är ett kommunalt bolag som erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget kommer att driva all kommunal omsorgsverksamhet i Landskrona från och med 2025 och ägs av Landskrona stad.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden. Välkommen!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Inom hemtjänsten får du ett omväxlande och självständigt sommarjobb där du hjälper andra i deras hem. Du cyklar oftast för att ta dig fram i staden, så gillar du att röra på dig är det perfekt. Tillsammans med härliga kollegor och omsorgstagare kommer du få uppleva både glädje och uppskattning.
Landskrona Omsorg söker nu undersköterskor, omsorgsbiträden och vårdbiträden till vår hemtjänst för att ge omsorg och stöd till invånare i Landskrona stad under sommarperioden. Här får du en unik möjlighet att arbeta i en meningsfull och viktig roll där du varje dag bidrar till att förbättra livskvaliteten för våra invånare.
I rollen som undersköterska/omsorgsbiträde/vårdbiträde hittar du lösningar som har en direkt påverkan för våra kunder, du trivs med att arbeta självständigt, ha varierande arbetsuppgifter och ta egna initiativ.
Viktigt angående ansökan - Efter ansökan blir du direkt kallad via mail till en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Intervjun tar bara 15 minuter att genomföra. Intervjun är första steget för urvalet i rekryteringsprocessen.
Vad innebär rollen?
Som undersköterska hos oss kommer du att:
* Utföra hälso- och sjukvårdsarbete i nära samarbete med sjuksköterskor och övrig vårdpersonal.
* Erbjuda personlig omsorg och stöd till våra brukare utifrån deras behov och önskemål.
* Leverera högkvalitativ service för att skapa en trygg och värdig vardag för de du hjälper.
* Du följer våra kunders vardag och noterar mående, förändringar i hälsa
Arbetsuppgifterna för undersköterska/omsorgsbiträde/vårdbiträde kan vara allt ifrån att hjälpa till med personlig omvårdnad och hygien till lättare hushållssysslor, gå på promenad, följa med på en aktivitet eller spela spel tillsammans. Utöver detta ingår att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser såsom delegering av medicin.Kvalifikationer
Du som söker:
* Är minst 18 år
* Tycker om att arbeta med människor
* Kan arbeta självständigt
* Har gärna erfarenhet av vårdarbete
* Är flexibel och lyhörd
* Kan hantera modern teknik
* Talar och skriver på god svenska
* Har cykelvana
* Har körkort (meriterande)
Utdrag ur belastningsregistret tas med till eventuell intervju. Intyg/betyg från senast genomförda utbildning behöver laddas upp i din ansökan tillsammans med ditt cv.
Vänta inte med att skicka in din ansökan. Urval och tillsättning kommer ske löpande fram till och med sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
VIKTIG INFORMATION
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi i denna rekrytering valt att samarbete med Hubert.ai.
Efter ansökan kommer dina personuppgifter användas för att bjudas in till en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert, intervjun är nästa steg i processen och obligatorisk.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka15-20 min att slutföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://landskronaomsorg.se/jobba-i-omsorgen/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona Omsorg är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
