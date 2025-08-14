Hemtjänst kvällar/ varannan helg
Vi erbjuder ett mycket betydelsefullt jobb där du får möjlighet att påverka andra människors liv till det bättre - varje dag.
Vi söker dig som har hjärtat i vård och omsorg. Du drivs av att ge god service och kan bemöta kunder på ett sätt som skapar förtroende.
Att arbeta hos oss innebär att du ingår i en mindre arbetsgrupp (Team) där alla samarbetar och hjälper varandra för bästa möjliga resultat för våra kunder.
Du ska även ha förmåga att arbeta självständigt i kunds hem. Våra kunder skall känna att de är i centrum genom att vi är en hemtjänst som alltid utgår ifrån kundens behov och önskemål. Som vårdpersonal arbetar du i huvudsak med omvårdnad. Vår "Städpatrull" genomför städ. Tvätt sköts av "Internservice-enheten".
Vård- och omsorgsutbildning och arbetslivserfarenhet inom hemtjänst är meriterande.
Körkort är meriterat.
Vi vill att du har goda språkkunskaper i svenska.
Arbetstid: kväll och helg utefter schema
CV Obligatoriskt, ej bifogad fil skriv dina arbetslivserfarenheter i fri text.
Nova Omsorg är ett privatägt hemtjänstföretag. Vår vision är att vi ska vara branschens bästa arbets- och omsorgsgivare. Vi har medvetet valt att skriva arbetsgivare före omsorgsgivare, då vi ser god arbetsmiljö som en viktig förutsättning för att vi ska kunna ge våra äldre en vård och omsorg med empati och kvalitet. Vårt resonemang är att om vi trivs och mår bra så gör vi ett bra jobb.
