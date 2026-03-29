Hemstädning - Grundstädning -Housekeeping
Sveep Sweden AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-03-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveep Sweden AB i Stockholm
Städpersonal sökes till Sveep AB - skapa känslan av att komma till ett välstädat hem
På Sveep AB arbetar vi för en sak: att ge våra kunder en lugnare vardag och den där speciella känslan av att komma hem till ett rent, harmoniskt och välordnat hem.
Nu söker vi en engagerad och noggrann medarbetare som vill vara med vår resa.
Om rollen
Du kommer att arbeta med grundstädning samt löpande underhåll hos våra kunder, allt beroende på kundernas egna behov. Din insats är en viktig del i att skapa en lugn atmosfär i hemmet.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av städning, gärna grundstädning
• Är noggrann och ser detaljerna som gör skillnad
• Är flexibel och kan anpassa dig efter olika kunders behov och önskemål
• Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar
• Har en positiv inställning och ett professionellt bemötande
• Flytande engelska
• Förstår gärna svenska
• Flexibel med arbetstider
Hos oss får du:
• Variation i arbetsuppgifter och kunduppdrag
• Ett företag som värdesätter kvalitet, omtanke och långsiktiga relationer
Uppdragen är begränsade till Lidingö och Stockholm City.
Vill du vara med och skapa en lugnare vardag - och den där känslan av att komma hem?
Skicka in din ansökan redan idag!
Sveep AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: Info@sveep.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personal". Arbetsgivare Sveep Sweden AB
(org.nr 559566-9267) Jobbnummer
9825655