Hemstädare i Västerås
Städhem i Västerås AB / Städarjobb / Västerås Visa alla städarjobb i Västerås
2026-04-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Städhem i Västerås AB i Västerås
, Eskilstuna
, Köping
eller i hela Sverige
Städhem växer och vi söker nu dig som vill vara med och skapa rena, trivsamma hem för våra kunder.
Hos oss arbetar du självständigt i våra kunders hem, där du har en viktig roll i att leverera hög kvalitet och en service som gör skillnad i människors vardag. Vi söker dig som trivs med ansvar, gillar att arbeta självständigt och drivs av att göra ett riktigt bra jobb.
Du arbetar främst med hemstädning, men även storstädning och flyttstädning kan förekomma. Arbetstiderna är flexibla och förlagda vardagar mellan kl. 07:00-16:00.
Vi söker dig som;
Trivs med att arbeta självständigt
Har erfarenhet av hemstädning
Är noggrann, flexibel och ansvarstagande
Har en hög servicekänsla och ett positivt bemötande
Har grundläggande kunskaper i svenska
Har B-körkort (krav)
Har tillgång till egen bil (ett stort plus)
Det här får du hos oss:
Utbildning och introduktion
Fast månadslön
Trygga arbetsvillkor med kollektivavtal
Ett härligt team med stöttande kollegor
Betald restid mellan kunderna
Milersättning för dig som kör med egen bil
Friskvårdsbidrag
Ansvars-, pensions- och sjukförsäkringÖvrig information
Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte med din ansökan. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post
E-post: kontakt@stadhem.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Städhem i Västerås AB
(org.nr 556951-2840)
Trefasgatan 4 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS
För detta jobb krävs körkort.
Städhem Jobbnummer
9876088