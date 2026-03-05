Hemstädare / Home Cleaner - Stockholms innerstad
Clean Hansa AB / Städarjobb / Södertälje Visa alla städarjobb i Södertälje
2026-03-05
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clean Hansa AB i Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vid behov växande fasta kunder
Vi söker nya hemstädare som vill bli en del av Clean Hansa i Stockholms innerstad. Är du vår nästa stjärna? Publiceringsdatum2026-03-05Profil
Vi brinner för att göra våra kunders vardag enklare - och det borde du också göra. Du tycker om att arbeta självständigt, tar ansvar och levererar hög kvalitet i allt du gör. Du är noggrann, pålitlig och har ett naturligt öga för detaljer.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av hemstädning eller hotellstädning
Kan kommunicera på grundläggande svenska eller engelska
Kunna arbeta flexibla timmar, måndag - fredag, mellan 8 - 17
Om rollen
Som hemstädare hos Clean Hansa ansvarar du för att städa våra kunders hem med hög kvalitet och stora krav på noggrannhet. Du arbetar självständigt och har återkommande kunder som du bygger en långsiktig relation med.
Detta är en vid behovsanställning där du börjar med ett mindre antal timmar/uppdrag - och får fler fasta kunder allt eftersom ditt schema fylls på.
Dina arbetsuppgifter kan vara: Dammsugning och dammtorkning
Moppning och rengöring av ytor
Badrums- och köksstädning
Bädda, byta lakan
Ordning och struktur
Ge varje kund hem den där lilla extra känslan av omtanke
Vi erbjuder
Vi arbetar enligt kollektivavtal och strävar efter att ge våra medarbetare trygga och rättvisa villkor.
Hos oss får du:
Timlön från 151 kr/h (kollektivavtal)
13,2% semesterersättning
OB-tillägg för kvällar och helger
Försäkring & Tjänstepension
Fasta återkommande kunder när ditt schema byggs ut
Stöd från arbetsledare och tydliga instruktioner
Vi vet att städare är hjärtat i verksamheten - och vi behandlar våra medarbetare med respekt.
Om Clean Hansa
Clean Hansa är ett växande städföretag i Stockholm & Södermanland med fokus på kvalitet, trygghet och professionell service. Vi arbetar med återkommande hemstädning och har höga krav både på oss själva och på våra medarbetare. Våra kunder uppskattar oss för att vi är pålitliga, noggranna och enkla att ha att göra med.
Rekryteringsprocess Vi går igenom ansökningar löpande
Telefonintervju
Teststädning
Anställning
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att lära känna dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6859349-1877194". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Clean Hansa AB
(org.nr 559466-5928), https://jobb.cleanhansa.se
Humlegårdsgatan (visa karta
)
114 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Clean hansa Jobbnummer
9780329