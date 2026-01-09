Hemservicepersonal till hemtjänsten - Täby

Aleo Care AB / Städarjobb / Täby
2026-01-09


Tycker du om att skapa ordning, trivsel och en ren miljö som verkligen gör skillnad för andra? Har du erfarenhet av hemstäd eller lokalvård och trivs med ett självständigt arbete?Då kan du vara den vi söker till vårt glädjefyllda och engagerade team på Aleo Omsorg!
Vi söker nu en flexibel och självgående städare som vill arbeta hos våra kunder i Täby och bidra till en trygg, trivsam och välkomnande vardag i deras hem.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
I rollen som städare varierar arbetsuppgifterna utifrån kundernas behov. Exempel på arbetsuppgifter som kan ingå:

Hemstädning - regelbunden städning i kundernas hem enligt överenskommet schema

Fönsterputs - rengöring av fönster vid behov

Flyttstäd - noggrann och grundlig städning inför in- eller utflytt

Social samvaro - ett vänligt bemötande och social närvaro som bidrar till trygghet och trivsel hos kunden

Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och tycker om att arbeta nära människor. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du är:

Erfaren inom städ - van vid hemstäd, flyttstäd och/eller fönsterputs

Serviceinriktad & självständig - du har ett varmt bemötande och arbetar tryggt och effektivt på egen hand

Ansvarstagande & noggrann - du har öga för detaljer och levererar arbete med hög kvalitet

Flexibel & pålitlig - du kan anpassa dig efter kundernas behov och ibland hoppa in med kort varsel

Stresstålig - du behåller lugnet även när tempot är högt

Digitalt van - du är bekväm med att använda mobiltelefon och digitala system i arbetet

B-körkort (krav) - du är en trygg förare och tar dig smidigt mellan kunder

Flytande i svenska - du kommunicerar tydligt i både tal och skrift

Arbetstider och anställningsform
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag

Sysselsättningsgrad: Inledningsvis timanställning, med möjlighet till provanställning

Arbetsplats: Du utgår från vårt kontor i centrala Täby och arbetar inom Täby kommun

Vi tar ej emot ansökningar per mejl.

Publiceringsdatum
2026-01-09

Om företaget
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena Hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7028314-1782278".

Arbetsgivare
Aleo Care AB (org.nr 556943-3187), https://aleocare-1650395460.teamtailor.com
Åkerbyvägen 188 (visa karta)
187 37  TÄBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aleo Omsorg

Kontakt
Tuva Lindvall
tuva@aleocare.se
0762302219

Jobbnummer
9676832

