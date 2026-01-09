Hemservicepersonal till hemtjänsten - Täby
2026-01-09
Tycker du om att skapa ordning, trivsel och en ren miljö som verkligen gör skillnad för andra? Har du erfarenhet av hemstäd eller lokalvård och trivs med ett självständigt arbete?Då kan du vara den vi söker till vårt glädjefyllda och engagerade team på Aleo Omsorg!
Vi söker nu en flexibel och självgående städare som vill arbeta hos våra kunder i Täby och bidra till en trygg, trivsam och välkomnande vardag i deras hem.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
I rollen som städare varierar arbetsuppgifterna utifrån kundernas behov. Exempel på arbetsuppgifter som kan ingå:
Hemstädning - regelbunden städning i kundernas hem enligt överenskommet schema
Fönsterputs - rengöring av fönster vid behov
Flyttstäd - noggrann och grundlig städning inför in- eller utflytt
Social samvaro - ett vänligt bemötande och social närvaro som bidrar till trygghet och trivsel hos kunden
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och tycker om att arbeta nära människor. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du är:
Erfaren inom städ - van vid hemstäd, flyttstäd och/eller fönsterputs
Serviceinriktad & självständig - du har ett varmt bemötande och arbetar tryggt och effektivt på egen hand
Ansvarstagande & noggrann - du har öga för detaljer och levererar arbete med hög kvalitet
Flexibel & pålitlig - du kan anpassa dig efter kundernas behov och ibland hoppa in med kort varsel
Stresstålig - du behåller lugnet även när tempot är högt
Digitalt van - du är bekväm med att använda mobiltelefon och digitala system i arbetet
B-körkort (krav) - du är en trygg förare och tar dig smidigt mellan kunder
Flytande i svenska - du kommunicerar tydligt i både tal och skrift
Arbetstider och anställningsform
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
Sysselsättningsgrad: Inledningsvis timanställning, med möjlighet till provanställning
Arbetsplats: Du utgår från vårt kontor i centrala Täby och arbetar inom Täby kommun
Publiceringsdatum2026-01-09Om företaget
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena Hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Så ansöker du
