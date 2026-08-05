Helgtjänst sökes till Kungälv

Optimal Assistans I Göteborg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungälv
2026-08-05


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Publiceringsdatum
2026-08-05

Om företaget
Optimal Assistans i Göteborg AB startades 2005.
Som personlig assistent hos oss på Optimal Assistans får du tillgång till kompetensutveckling, du har också nära kontakt med din närmaste chef och en trygg arbetsmiljö. Vi har kollektivavtal med Fremia-kommunal samt erbjuder friskvårdsbidrag.
Aktiv kund som gillar att resa söker nu efter en personlig assistent som kan jobba varannan helg samt vara flexibel vid behov.
Enligt kunds önskemål är du kvinna, du får gärna vara student eller pensionär och bosatt i Kungälv eller i närheten.
Arbetstiderna är varannan helg, lördag och söndag 10-15. Det är bra om du även kan hoppa in som vikarie på vardagar vid behov samt någon kväll. Start i Oktober.
Tidigare erfarenhet inom personlig assistans eller annat vårdyrke är ett plus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@optimalassistans.org

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kund 190".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Optimal Assistans i Göteborg AB (org.nr 556674-6763), http://www.optimalassistans.org
Kungälv (visa karta)
442 40  KUNGÄLV

Arbetsplats
Optimal Assistans i Gbg AB

Jobbnummer
10023237

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