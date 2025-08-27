Helgpersonal till hemtjänsten - Åkersberga
2025-08-27
Vill du göra skillnad - på riktigt - under helgerna?
Letar du efter ett meningsfullt och omväxlande extrajobb inom hemtjänst? Har du erfarenhet av omsorgsarbete och trivs med att arbeta självständigt? Då kan det vara dig vi söker!
Vi på Aleo Care i Österåker söker nu fler engagerade medarbetare som vill arbeta helg och vara en viktig del i våra kunders liv. Hos oss gör du skillnad - varje arbetspass. Vi är ett engagerat team som samarbetar nära varandra och tror på att rätt bemötande, delaktighet och respekt är nyckeln till goda resultat. Hos oss får du arbeta självständigt, möta människor i deras vardag och vara en viktig del i att skapa trygghet och livskvalitet för våra kunder.
Vem är du?
För att passa hos oss ser vi att du har följande egenskaper och kvalifikationer:
Flytande svenska - du behärskar svenska i tal och skrift och kan dokumentera i social journal.
Stresstålig och ansvarstagande - du är trygg i dig själv och hanterar utmanande situationer med lugn.
Självständig - du arbetar självständigt och tar egna initiativ, men är också en god lagspelare.
Flexibel - du har lätt för att anpassa dig efter nya situationer och olika kunders behov.
Noggrann - du utför dina arbetsuppgifter med hög kvalitet och omsorg i varje detalj.
Självständig - du trivs med att arbeta på egen hand och har god planeringsförmåga.
Ansvarsfull - du tar ansvar för både din arbetsinsats och kundens trygghet.
Digitalt van - du är bekväm med att använda mobiltelefon och digitala verktyg i ditt arbete.
Social och utåtriktad - du sprider en positiv energi och bygger goda relationer med både kunder och kollegor.
Lyhörd - du är uppmärksam på kundens behov och anpassar bemötandet därefter.
Professionell - du bemöter både kunder och kollegor med respekt och tydlighet.
Engagerad - du har ett genuint intresse för att hjälpa människor och ser varje individs unika situation.
Trygg och lugn - du behåller lugnet även i oväntade eller stressiga situationer.
B-körkort - det är ett krav att du har körkort och god körvana där du kan ta dig till kunder på ett säkert och effektivt sätt.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Som medarbetare i hemtjänsten arbetar du i kundens hem och utför insatser enligt biståndsbeslut och genomförandeplan. Arbetsuppgifterna under helgpass kan inkludera:
Måltidsstöd - Hjälp med matlagning, servering och matintag.
Socialt stöd - Skapa trygghet, närvaro och trivsel.
Tillsyn - Förebyggande och uppföljande besök.
Personlig omvårdnad - Hjälp med hygien, toalettbesök och dusch.
Stöd med klädbyte - Hjälp med på- och avklädning vid behov.
Arbetstider och anställningsformer
Vi erbjuder ett fast helgschema med två alternativ:
Dagpass: kl. 07:00 - 15:00
Kvällspass: kl. 15:30 - 22:30
Placeringsort: Österåkers kommun (i Åkersberga) - vi ser gärna att du bor i närheten.
Publiceringsdatum2025-08-27
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat.
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena Hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekomenderat företag via Reco för åren 2021-2024. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Ersättning
