Helgpersonal till HappyCandy Svågertorp
2026-01-07
Nu söker vi personal till vår butik, 2st medarbetare till vårt team, i vår butik på Svågertorp i Malmö. Arbetstiderna är fredagskvällar 15,00-19,00 och lördag 13,00-19,00 varannan vecka.
Under sommaren/jul/påsk kan det blir mer timmar. Du skall även kunna hopa in vid sjukdom och ledighet. Har du redan ett jobb men inte på heltid eller skola så passar detta prefekt för dig att få lite extra timmar.
Arbetsuppgifterna består av daglig skötsel av butiken, städning, påfyllning, kassa, hantera utlämning av paket, m.m.
Eftersom vi har hög standard på vad vi säljer och är mycket servicemedvetna mot våra kunder, är detta ett stort krav på Dig från vår sida. Du bör ha positiv energi, ha ett glatt humör, servicemedvetande, trevlig bemötande mot kunderna, idérik, pålitlig och arbetsvillig. Samtidigt är du ordningsam och mycket noggrann. Stresstålighet är också viktigt, då vi har mycket kunder på helger och större högtider.
Stämmer detta in på Dig och du är över 18 år, så är Du välkommen att att lämna in din ansökan. Ansökan skall innehålla, Personligt Brev, Foto och CV. Intervjuer kommer att hållas löpande, hittar vi rätt så tillsätts tjänsten innan slutdatum i annonsen.
Ansökan ska innehålla, CV, personligt brev och Foto. Allt ska vara med i ansökningen.
Skicka din ansökan till personal@happycandy.se
, Ej telefon.
Svenska i tal och skrift är ett krav.
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: personal@happycandy.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikspersonal Svågertorp".
(org.nr 556821-7490), http://www.happycandy.se
Nornegatan 2 (visa karta
)
215 74 MALMÖ Arbetsplats
