Helgarbete i hemtjänst
2025-09-09
Din & Min Omsorg är ett etablerat företag med mycket glädje och drivkraft. Företaget ägs och drivs av Anna Karin Sandow och Linda Holmlund som båda under lång tid har arbetat i ledande positioner inom vård och omsorg. Din & Min Omsorg står för hemtjänst med kontinuitet, kvalitet och glädje. Det betyder i praktiken att våra kunder kan känna sig trygga och omhändertagna av människor som de känner och litar på OCH att de faktiskt tycker det är roligt när vi kommer.
Vi söker dig som vill arbeta i hemtjänst. Dina arbetsuppgifter består i att utföra omvårdnadsarbete samt hushållssysslor i kundens hem. Du kommer att arbeta hos både yngre och äldre personer. Vi önskar att du är genuin och älskar att arbeta inom omsorgen.
Att arbeta i hemtjänst är ett fritt jobb under stort ansvar där man får möjligheten att vara ute. Hos oss hjälps vi åt för att varje dag verkligen göra skillnad för våra kunder. Det kräver både en bra individuell insats och inte minst ett bra lagarbete. Vårt lag består av ett underbart gäng arbetsglada människor som har med sig massor av olika erfarenheter och insikter. Tillsammans har vi en sak gemensamt - att göra det bästa (och det lilla extra) för våra kunder. Vill du också vara med och bidra med det du kan och samtidigt ta med dig nya erfarenheter för livet?
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
