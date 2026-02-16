Hej! Varmt välkommen till hemtjänsten!
Ansök idag. Kollegor imorgon.
Hej!
Jag heter Kenth och har varit enhetschef inom hemtjänsten sedan 2003.
Jag drivs av variationen, samarbetet och möjligheten att göra verklig skillnad för våra äldre. Mitt och mina kollegors mål är att vi i Mora kommun ska ha Sveriges bästa hemtjänst.
Att arbeta inom hemtjänsten innebär meningsfulla möten, starkt teamwork och en trygg arbetsmiljö. Jag är stolt över våra medarbetare och det engagemang som finns i verksamheten.
Just nu söker jag:
Utbildade undersköterskor för tillsvidareanställning
Vikarier för längre vikariat där utbildningskrav inte finns. En ypperlig chans att prova på ett väldigt roligt arbete!
Tjänsterna gäller Utmeland hemtjänst. Körkort krävs då vi använder tjänstebilar. Erfarenhet från hemtjänst är meriterande.
Välkommen med din ansökan! Hör gärna av dig via telefon eller mejl om du har frågor - alla sökande får besked inom kort.
Hoppas vi hörs!
Med vänlig hälsning,
Kenth Wedin
Enhetschef
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Månadslön
