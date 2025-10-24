Hej Studentmedarbetare VA-kvalitetslabb!
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB / Kemistjobb / Eskilstuna Visa alla kemistjobb i Eskilstuna
2025-10-24
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB i Eskilstuna
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Som studentmedarbetare hos oss arbetar du vid sidan av dina studier, det ger dig en unik möjlighet att få ut maximalt av studierna eftersom du blandar teori och praktik.
Vi erbjuder anställning som studentmedarbetare inom flera av våra områden, både praktiska och teoretiska. Det här blir en möjlighet för dig som student att ta första steget in i arbetslivet och få relevant arbetslivserfarenhet. Samtidigt får vi som arbetsgivare chans att visa upp vilka vi är och får tillgång till kvalificerad arbetskraft. Det är helt enkelt ett meningsfullt utbyte för både dig och oss!
Fördelarna med en anställning som studentmedarbetare är flera, du får ett jobb som är relevant för dina studier och ger dem ett sammanhang med praktisk användning. Du får in en fot på arbetsmarknaden i form av ett kvalificerat extrajobb med schyssta villkor. Du får en chans att vässa ditt CV och bygga upp ett arbetsnätverk.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
På vårt ackrediterade kvalitetslabb har vi ansvaret att kontrollera dricksvattnet som levereras inom våra två kommuner. Det gör vi genom att kontinuerligt ta prov på dricksvattnet som sedan analyseras. Även spillvattnet (avloppsvattnet) kontrolleras fortlöpande för att vi ska vara säkra på att reningen fungerar optimalt och att vi uppfyller de höra utsläppskrav som ställs på oss. Nu letar vi efter två studentmedarbetare som ska hjälpa oss med vårt analysarbete.
Du kommer att:
- Ta kemiska och mikrobiologiska prover och analysera dessa.
- Ha kundkontakt både internt och externt utifrån provsvaren.
- Ibland åka ut och hämta in vattenprover ute på fält.
Utbildning och tidigare erfarenhet
- Du har en pågående högskole eller universitetsutbildning med inriktning mot kemi, kemiteknik, biologi eller bioteknik. Alternativt annan utbildning som vi bedömer som relevant.
- Vi ser gärna att du är i början av din utbildning.
- Du har B-körkort.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en samhällsviktig verksamhet där hållbarhet, kvalitet och utveckling står i fokus. Vi har kunniga och engagerade kollegor, där samarbete och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen. Du får chansen att bidra till viktiga processer och samtidigt utvecklas för en framtida karriär inom VA. Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö, möjlighet att kombinera studier och arbete samt värdefulla erfarenheter inför framtiden. Vi kommer också att erbjuda anställning över sommaren.
Välkommen att bidra till att Eskilstuna och Strängnäs fungerar, varje dag!
Har du några frågor om tjänsten eller bara är nyfiken och vill veta mer? Tveka inte att höra av dig till Charlotte Andersson, avdelningschef kvalitetskontroll. Du når henne på telefon https://esem.varbi.com/center/tool/position/869235/edit/tab:1/016-10
64 27 eller via mejl mailto:Charlotte.Andersson@esem.se
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/69". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
(org.nr 556935-7501) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Kontakt
Charlotte Andersson 016-106427 Jobbnummer
9572068